icholakov01 / DepositPhotos США внесли в черный список Пентагона четыре китайские компании, заподозрив их в сотрудничестве с военными

icholakov01 / DepositPhotos

США вносят в черный список четыре компании КНР, якобы связанные с китайскими военными. Как сообщается на сайте ведомства, в список вошли производитель полупроводников SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), шельфовая нефтегазовая корпорация CNOOC, China Construction Technology Co. Ltd. (CCTC) и China International Engineering Consulting Corp. (CIECC).

"Пентагон готов противодействовать стратегии Китая по развитию военно-гражданского сектора, направленного на поддержку целей модернизации Народно-освободительной армии Китая путем обеспечения доступа к передовым технологиям. [Это делается] даже теми китайскими компаниями, университетами и с помощью исследовательских программ, которые кажутся гражданскими", - говорится в тексте. Список "подозрительных" компаний будет обновляться по мере необходимости.

Ранее МИД КНР призвал власти США не дискриминировать китайские компании и не создавать препятствия двустороннему сотрудничеству. В июле Financial Times отметила, что Китай занял место России в качестве главного внешнеполитического соперника США, и администрация Дональда Трампа стала считать КНР самой большой угрозой как с точки зрения технологий, так и с позиции вооружения. Как отмечает издание, в последнее время угрозы и требования Китая сопровождаются "все более воинственным тоном".

Вопреки заявлениям Дональда Трампа о хороших отношениях с Китаем, на практике отношения двух стран остаются весьма напряженными. В мае госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон примет меры по предотвращению прибытия в США граждан КНР, которые могут заниматься шпионажем в интересах китайских властей. Речь идет о предположительном аннулировании виз примерно 3 тыс. студентов и ученых из КНР, которые связаны с учебными заведениями, сотрудничающими с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

Помпео прямо не подтвердил эту информацию, но заявил, что Коммунистическая партия Китая "работала над тем, чтобы получить огромное влияние в США". А в июне Сенат США единогласно одобрил законопроект, который позволит вводить санкции в отношении китайских чиновников, подрывающих автономию Гонконга

Власти США также продолжают обвинять Китай в сокрытии информации о коронавирусе: по данным СМИ, сотрудники лаборатории в Ухане, который стал центром заражения, бежали из страны и сотрудничают с западными спецслужбами, чтобы выявить происхождение вируса. Некоторые ученые заявили, что в Китае об особенностях нового вируса знали еще в конце прошлого года, однако тогда ученых якобы просили молчать и быть осторожными. В Китае эти данные отвергают.

Новый виток конфликта произошел после того, как США распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне. Ранее министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничестве двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса.

По данным ФБР, генконсульство выполняло роль "высокотехнологичного узла связи для координации и осуществления операций в разведывательной сфере". Кроме того, дипведомство якобы помогало китайской разведке внедриться в нефтегазовую промышленность и было хорошо укреплено для того, чтобы препятствовать наблюдениям со стороны США.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не исключает закрытия и других генконсульств КНР: тогда же стало известно, что США не намерены возобновлять деятельность своего консульства в Ухане. Посольство Китая в США назвало решение американских властей о закрытии генерального консульства КНР в Хьюстоне политической провокацией и нарушением международных законов. Там призвали "немедленно отменить это ошибочное решение", в противном случае пригрозив "законными и необходимыми" ответными действиями. Одним из таких действий должно стать закрытие генерального консульства США в провинции Сычуань. Также известно, что китайская сторона сформировала план дальнейших действий на случай, если США "станут еще более агрессивными".