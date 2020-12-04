AleksTaurus / DepositPhotos Баку вызовет посла Франции из-за принятия Нацсобранием резолюции по Карабаху

AleksTaurus / DepositPhotos

Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс будет вызван в МИД республики в связи с принятием Национальным собранием (нижней палатой парламента) резолюции с призывом к французским властям признать независимость Нагорного Карабаха, сообщила пресс-служба азербайджанского дипломатического ведомства.

"В связи с принятием Национальным собранием [Франции] необоснованной и предвзятой резолюции посол Франции в Азербайджане будет вызван в МИД, и до внимания противоположной стороны будет доведен решительный протест азербайджанской стороны", - говорится в распространенном в пятницу комментарии министерства иностранных дел Азербайджана. Сообщение ведомства приводит ТАСС.

Баку расценил принятие резолюции как очередной "недружественный и провокационный шаг" парламента Франции. "Принятие нижней палатой парламента вслед за Сенатом (верхней палатой парламента. - Прим. ТАСС) предвзятой резолюции свидетельствует о продолжительной кампании против Азербайджана", - подчеркнули в министерстве. Там добавили, что подобный шаг законодательного органа Франции "вредит мандату страны как посредника", наносит серьезный ущерб усилиям по обеспечению мира и безопасности как в регионе, так и на глобальном уровне.

В четверг Национальное собрание Франции поддержало принятую ранее Сенатом резолюцию, в которой содержится призыв к властям страны признать независимость Нагорного Карабаха.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствуют в которой Россия, США и Франция.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.