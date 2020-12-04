NadyaSo / DepositPhotos В Стамбуле задержали журналиста и оператора НТВ, МИД выясняет подробности

NadyaSo / DepositPhotos

В Стамбуле полиция задержала журналистов НТВ Алексея Петрушко и оператора телеканала Ивана Малышкина. В последний раз они выходили на связь днем 3 декабря. Об этом говорится в сообщении МИД России в Facebook.

"Посольство России в Анкаре и Генконсульство России в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями, проясняют информацию об их возможном задержании, предпринимают необходимые усилия по установлению местонахождения журналистов. Надеемся на оперативное содействие турецкой стороны", - говорится в сообщении МИД.

Накануне Петрушко и Малышкин сообщили, что их "задерживают и куда-то ведут" неизвестные люди. По данным НТВ, примерно в 21:00 по московскому времени Петрушко отправил SMS-сообщение: "Нас почему-то до сих пор держат". С этого момента они больше не выходили на связь и не отвечали на звонки.

Петрушко и Малышкин работают в программе НТВ "Центральное телевидение". По какой причине они находились в Стамбуле, телеканал не уточнил.