Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с требованием освободить российских политических заключенных, в том числе карельского исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева и бывшего сотрудника ЮКОСа Алексея Пичугина

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с требованием освободить российских политических заключенных, в том числе карельского исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева и бывшего сотрудника ЮКОСа Алексея Пичугина.

Как говорится в тексте резолюции, опубликованной на сайте Конгресса, Палата представителей осуждает практику лишения свободы по политическим мотивам и требует от властей России освобождения лиц, признанных политзаключенными правозащитным центром "Мемориал", чей список включает журналистов, активистов гражданского общества, правозащитников, участников общественных организаций, а также граждан Украины из "незаконно аннексированного Крыма".

Всего в списке политзаключенных "Мемориала" более 300 человек, и большинство из них были осуждены по религиозным мотивам, в связи с членством в религиозных организациях, признанных в России экстремистскими.

В резолюции Конгресса США по номером 958 приводится несколько конкретных фамилий - это бывший сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин, активисты Константин Котов и Анастасия Шевченко, журналист и глава калининградской газеты "Новые колеса" Игорь Рудников (он уже находится на свободе), историк и глава карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрий Дмитриев, а также осужденный в связи с деятельностью запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы" гражданин Дании Деннис Кристенсен.

- В России резко выросло количество политзаключенных - в 2,4 раза за два года (СПИСКИ политзаключенных)



В резолюции содержится призыв ко всем представителям США на переговорах с Россией поднимать тему политзаключенных. Также в ней содержится призыв применять Акт Магнитского или другие санкционные законы к лицам, ответственным за незаконное лишение свободы людей в России. По мнению законодателей, правительство США должно определить соответствующих "российских официальных лиц".