Палата представителей Конгресса США в пятницу приняла законопроект, который предполагает исключение марихуаны из списка запрещенных веществ на федеральном уровне

dbajurin / DepositPhotos Большинство в верхней палате американского законодательного органа сейчас принадлежит республиканцам, которые вряд ли поддержат инициативу. Если же законопроект все-таки будет одобрен, то он отправится на подпись президенту страны

wollertz / DepositPhotos

Палата представителей Конгресса США в пятницу приняла законопроект, который предполагает исключение марихуаны из списка запрещенных веществ на федеральном уровне, передает ТАСС.

Ни одна из палат Конгресса еще никогда в истории США не голосовала по подобному вопросу, отмечает телекомпания Fox News. Законопроекту еще предстоит пройти голосование в Сенате.

Большинство в верхней палате американского законодательного органа сейчас принадлежит республиканцам, которые вряд ли поддержат инициативу. Если же законопроект все-таки будет одобрен, то он отправится на подпись президенту страны. Но и после этого для легализации продажи марихуаны власти американских штатов должны будут внести соответствующие поправки в свои законы.

В настоящее время на федеральном уровне законы Соединенных Штатов не разрешают хранение и курение марихуаны, которая причисляется к наркотикам. При этом употребление марихуаны "в рекреационных целях" уже разрешено в ряде штатов, а также в столичном округе Колумбия.

Перед выборами в штабе Джо Байдена заявляли, что считают возможной декриминализацию марихуаны. Кандидат в вице-президенты от демократов Камала Харрис является активной сторонницей принятия акта Marijuana Opportunity, Reinvestment and Expungement (MORE), который приравнивает продукты с содержанием каннабиса к табачным продуктам. Она обещала, что в случае победы Байдена марихуана будет декриминализована на федеральном уровне, а люди, которые осуждены за связанные с ней преступления, реабилитированы. Сам Байден еще в ноябре 2019 года достаточно однозначно высказывался в пользу декриминализации.