Русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Нарушение режима санкций Евросоюза, под которым понимается в том числе сотрудничество с порталом "Россия сегодня", предусматривает наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.

Как рассказал в Facebook один из журналистов Андрей Яковлев, допрос, который устроила ему Служба государственной безопасности Латвии, занял восемь часов.

"Сегодня сотрудники Службы госбезопасности Латвии провели у меня дома и в офисе обыск с изъятием всевозможных устройств и носителей. Пришлось заехать и в СГБ на первый допрос. Общение заняло полный рабочий день - восемь часов", - написал Яковлев, занимающийся собственным журналистским проектом и не работающий с "Россией сегодня". По его словам, сотрудники СГБ, которые проводили обыск, вели себя вежливо и строго соблюдали масочный режим.

По его словам, несколько месяцев назад в отношении него было заведено уголовное дело по статье 84 (1), связанной с нарушением латвийских и международных санкций и его сотрудничеством с МИА "Россия сегодня".

"Нарушением санкций ЕС являются, например, товарно-денежные отношения с российскими физическими и юридическими лицами, находящимися в санкционном списке. До четырех лет лишения свободы, между прочим", - сообщил Яковлев.

По его словам, в письме СГБ сообщалось, что МИА "Россия сегодня" возглавляет Дмитрий Киселев, включенный в санкционный список. "У меня тогда сразу возник вопрос: а что, государственное российское информационного агентство находится в санкционном списке? Нет, разумеется", - указал журналист.

Ранее сообщалось, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, журналистам вменяется статья 84 уголовного закона Латвии (нарушение режима санкций Евросоюза), предусматривающая наказание от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

По данным РИА "Новости", в задержании журналистов принимали участие сотрудники Службы государственной безопасности Латвии. В домах подозреваемых прошли обыски, рассказала журналист и активист партии "Русский союз Латвии" Алла Березовская.

"На душе горько и омерзительно! Сейчас у моих близких друзей-журналистов Андрея Яковлева и его жены Ирины, живущих за Ригой, уже два часа идет обыск. Андрей Яковлев - известный латвийский журналист, автор нескольких ярких публицистических документальных фильмов. Абсолютно адекватный и законопослушный человек, спокойный и порядочный, гражданин Латвии", - написала Березовская в Facebook.

Также она сообщила, что обыск прошел у публициста и общественного деятеля Владимира Линдермана. По ее словам, его доставили на допрос. Кроме того, она сообщила, что был доставлен в Службу государственной безопасности Латвии еще один журналист - Андрей Солопенко.

Позже на официальной странице партии "Русский союз Латвии" появилась информация о задержании Линдермана. "В квартире известного публициста и общественного деятеля Владимира Линдермана сегодня был проведен обыск и изъято все оборудование - компьютер, телефон, диски, а также банковские карты. Сам Владимир задержан и сейчас находится на допросе в СГБ. Причины обыска и задержания неизвестны. Мы считаем, что подобное отношение, повторяющееся уже неоднократно, к человеку, который просто выражает свои взгляды, отличные от позиции государства, недопустимо", - сказано в сообщении партии.

Реакция МИД РФ

МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.

"Все это является настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений. Вопрос будет поднят на площадке СМИД ОБСЕ", - отмечается в сообщении, которое цитирует РИА "Новости".

В ведомстве выразили надежду на то, что новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ не оставит происходящее без внимания и укажет Латвии на "неприемлемость подобных нападок" на средства массовой информации, а также "на необходимость выполнения международных обязательств в области обеспечения свободы слова". "Рассчитываем на адекватную оценку и со стороны ЕС", - заключило российское министерство.