Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан (на фото - слева) предупредил, что вакцины от коронавируса COVID-19 не позволят свести на ноль распространение инфекции

World Health Organization (WHO) / YouTube Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что "прогресс в области разработки вакцин помогает нам, и мы начинаем видеть свет в конце туннеля"

World Health Organization (WHO) / YouTube

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан предупредил, что вакцины от коронавируса COVID-19 не позволят свести на ноль распространение инфекции, передает "Интерфакс". "Вакцины не означают полное отсутствие COVID-19", - сказал Райан.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что "прогресс в области разработки вакцин помогает нам, и мы начинаем видеть свет в конце туннеля". "Однако в ВОЗ обеспокоены тем, что создается все большее ощущение, что пандемия закончилась, но на самом деле она продолжается", - отметил гендиректор организации.

"Мы знаем, что это был тяжелый год. Люди устали. Больницы работают на пределе возможностей или даже сверх этого предела", - сказал Гебрейесус.

За время пандемии в мире зафиксировано почти 66 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,5 млн человек скончались. Около 45 млн выздоровели