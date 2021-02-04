ВСЕ ФОТО Freedom House рассказала о транснациональных репрессиях против уехавших из России

Freedom House Отдельная глава в докладе Freedom House посвящена России, которая, по мнению организации, причастна к 32 задокументированным случаям транснациональных репрессий

Moscow-Live / Акишин Вячеслав Эксперты Freedom House также выяснили, что Россия активно прибегает к инструментам Интерпола, чтобы добраться до интересующих ее людей

Moscow-Live / Крылов Антон

Десятки стран по всему миру, включая Россию, систематически применяют насилие в отношении своих граждан, уехавших за границу, чтобы заставить их замолчать, говорится в докладе американской некоммерческой организации Freedom House, который цитирует Русская служба BBC.

С 2014 года Freedom House зарегистрировала как минимум 608 случаев так называемых транснациональных репрессий. Речь идет в том числе об убийствах, похищениях, нападениях, задержаниях и незаконных депортациях. 31 государство совершало такие действия в 79 странах за последние годы.

Отдельная глава в докладе Freedom House посвящена России, которая, по мнению организации, причастна к 32 задокументированным случаям транснациональных репрессий, причем в 20 из них объектом преследования были выходцы из Чечни, выступающие против главы республики Рамзана Кадырова.

Также Россия интересуется иммигрантами, которые могут представлять угрозу Кремлю. Это могут быть россияне, которые начали сотрудничать с разведслужбами западных стран, люди, которые ранее участвовали в вооруженных конфликтах против России, или бизнесмены, поддерживающие отношения со службами безопасности других стран.

В числе ярких примеров называются отравление полонием бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко, получил политическое убежище в Британии и начал сотрудничать с ее разведкой, а также отравление "Новичком" бывшего полковника ГРУ и двойного агента спецслужб Сергея Скрипаля.

Freedom House указывает, что даже в тех случаях, когда доказательства налицо, например, речь идет об использовании редких радиоактивных изотопов или нервно-паралитических веществ, доступных только России, власти настойчиво отрицают причастность к этим происшествиям.

Эксперты Freedom House также выяснили, что Россия активно прибегает к инструментам Интерпола, чтобы добраться до интересующих ее людей. По запросу РФ в Интерпол подается 38% всех публично известных "красных извещений" - запросов найти подозреваемого или осужденного человека и облегчить его передачу запрашиваемому государству.

Попытка перейти любую государственную границу может привести к задержанию этого человека. Более того, полиция уведомит государство, подавшее "красное извещение", о том, где именно находится задержанный. "Известно несколько случаев за последние два года, когда россияне, запросившие убежище в других странах, провели более года под стражей на основании этих ориентировок Интерпола, выпущенных по запросу России", - говорится в докладе.

Помимо проблем с Интерполом, россияне за рубежом сталкиваются со слежкой и хакерскими атаками. Подобные шаги сочетаются с усилением контроля над центрами русскоязычной общины за рубежом - церковью, русскоязычными СМИ и культурными учреждениями, а также с другими проявлениями "мягкой силы".

По сравнению с некоторыми другими странами, Россия не стремится контролировать всю русскоязычную диаспору за границей, отмечается в докладе. Это может быть связано с пренебрежительным отношением российского правительства к политической оппозиции за рубежом и убежденностью в том, что ее усилия не могут быть эффективны за пределами страны. Но этот подход не распространяется на выходцев из Чечни.

Десятки тысяч чеченцев покинули территорию России в надежде найти убежище в Европе. Эти люди рассказывали о пытках, нечеловеческом обращении, незаконных задержаниях и даже убийствах на территории Чечни. Но и после побега за границу многие подвергались давлению.

О довольно типичном случае рассказали представители комитета "Гражданское содействие": после того, как чеченец Магомед Гадаев стал свидетелем похищения, удержания и пыток человека, он сбежал в Европу, но и туда ему поступали угрожающие звонки. Голос на другом конце провода угрожал родственникам Гадаева, оставшимся в Чечне, а также давал понять, что все знает о его нынешней жизни, включая адрес и номер автомобиля.

Неоднократно такие звонки получал и блогер Тумсо Абдурахманов, который в своих видео постоянно критикует чеченские власти. Сам он давно живет за границей, но официальные чеченские лица, не скрывая, объявили ему "кровную месть".

В феврале 2020 года неизвестные пробрались в квартиру, где жил Абдурахманов, и напали на него с молотком. Чеченец выжил, а нападавшие получили тюремные сроки. Вскоре после этого покушения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль не считает произошедшее важным событием и не связывает нападение с тем, что блогер критиковал чеченские власти.

В августе 2019-го в Берлине убили полевого командира из Чечни Зелимхана Хангошвили: сейчас продолжается суд над подозреваемым по этому делу, которым оказался гражданин России Вадим К., он же Вадим С. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал убитого террористом и преступником, а ответственность за произошедшее возложил на иностранцев. "Они сами убили, когда стал не нужен. Это их внутренние разборки, нас это не касается. Он у нас не живет давно. По-моему, он гражданин Грузии, а не наш гражданин", - заявил он.

В итоге Европа стала чаще отказывать чеченцам в предоставлении убежища, ссылаясь на необходимость обеспечивать национальную безопасность. Особенно остро проблема стоит сейчас, когда после ряда террористических атак в странах ЕС ужесточилось отношение к миграции в целом. Сразу несколько правозащитных организаций сейчас помогают заявителям, которым отказали в получении убежища в Европе и которых должны вот-вот выслать на родину. Причем речь идет не только о Франции, где в последнее время участились случаи депортации мигрантов, но и, например, о Германии, занимавшей более сдержанную позицию в отношении приезжающих.

Одним из самых распространенных методов воздействия на эмигрантов, по мнению Freedom House, является давление на членов семьи. Чтобы заставить замолчать человека, живущего за границей, власти нередко угрожают его близким, оставшимся на родине. Также государство может пытаться контролировать передвижения человека, аннулируя его паспорт.

В последние годы популярным инструментом становятся взломы личных аккаунтов, установка шпионского софта на персональные телефоны и ноутбуки, а также очерняющие информационные кампании в интернете. Последняя тактика хоть и не угрожает жизни и здоровью, но достаточно успешно работает, если нужно заставить человека замолчать.

Многие транснациональные репрессии предполагают сотрудничество двух государств, что нередко можно наблюдать при решении вопроса о депортации. "Власти страны пребывания могут действовать, основываясь на официальных запросах от государства, которое является родиной человека. Но также бывает, что жертву незаконно перевозят в родную страну даже без подобия надлежащей правовой процедуры", - говорится в докладе.

Кроме того, государства активно манипулируют миграционными системами другой страны и могут, к примеру, обвинить уехавшего человека в терроризме. Подобные методы используют Китай, Руанда, Саудовская Аравия, Иран, Турция, а также Россия. Между тем российские власти последовательно заявляют, что не имеют отношения ко всем случаям преследований, нападений и убийств ее граждан за границей.