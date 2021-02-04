ВСЕ ФОТО "Плата за коррупцию Путина и его головорезов": в Конгресс США внесен законопроект о персональных санкциях из-за Навального

Moscow-Live / Крылов Антон Сенатор Марко Рубио назвал приговор Навальному возмутительным и выразил поддержку российскому народу

АГН Москва / Пресс-служба Мосгорсуда Кроме того, законопроект требует отчета об убийстве Бориса Немцова, источниках и размерах личного состояния президента России Владимира Путина и членов его семьи

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Шесть сенаторов от Демократической и Республиканской партий США внесли в Конгресс законопроект о персональных санкциях против российских чиновников, причастных к "вопиющим нарушениям международного права, включая отравление и тюремное заключение лидера оппозиции и активиста антикоррупционного движения Алексея Навального".

Документ под названием "О привлечении России к ответственности за враждебные действия" предписывает администрации США в течение трех месяцев после его утверждения определить, нарушили ли российские власти законы, запрещающие использование химического и биологического оружия, а также предоставить Конгрессу сведения о бывших и действующих российских чиновниках и лицах, действовавших по распоряжению властей России, причастных к отравлению Навального.

Кроме того, законопроект требует отчета об убийстве Бориса Немцова, источниках и размерах личного состояния президента России Владимира Путина и членов его семьи. "Правительство Путина имеет долгую и грязную историю использования убийств и покушений, чтобы заставить замолчать российских граждан внутри страны и за рубежом, которые обращают внимание на коррупцию и злоупотребления режима", - заявил сенатор Крис Кунс.

Он также назвал "необузданной жестокостью" реакцию "путинских силовиков" на акции протеста против заключения Навального. Законопроект, по словам Кунса, "направлен на то, чтобы привлечь к ответственности Путина и его ближайшее окружение, одновременно направляя четкий сигнал о том, что российское правительство должно немедленно освободить Навального и прекратить свои репрессивные действия".

Сенатор Марко Рубио назвал приговор Навальному возмутительным и выразил поддержку российскому народу. "Закон о привлечении России к ответственности за злонамеренную деятельность возложит на Путина и его головорезов плату за их коррупцию и преследование противников", - заявил республиканец.

Его однопартиец Митт Ромни назвал действия режима Путина "бесстыдной попыткой заставить замолчать голос российского народа, борющегося с коррупцией, за свободу и правду". "Сильным лидерам не нужно сажать в тюрьму своих противников, чтобы сохранить власть. Путин и его соратники сначала отравили Алексея Навального, а когда им это не удалось, они устроили фиктивный суд и приговорили его к нескольким годам тюрьмы", - добавил Ромни. По мнению демократа Дика Дурбина, "единственное преступление Навального состоит в том, что он представляет сильную демократическую оппозицию президенту Путину".

В законопроекте также говорится, что госсекретарю США следует указать Германии на "неуместность" участия в совместном с Россией проекте "Северный поток- 2", который поддерживает правительство, "убивающее своих граждан за освещение коррупции и других нарушений". Помимо этого, газопровод, по мнению американских законодателей, сделает Европу более зависимой от "дестабилизирующего и ненадежного руководства РФ".

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил глубокую обеспокоенность в связи с насильственным подавлением протестов в России и заявил, что администрация президента Джо Байдена рассмотрит возможность введения новых санкций против РФ.