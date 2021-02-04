Мафия в Неаполе запретила машинам скорой помощи пользоваться сиренами, которые "мешают" наркобизнесу

bestravelvideo / DepositPhotos

В итальянском Неаполе мафия запрещает машинам скорой помощи использовать сирену, потому что она может помешать наркодилерам заниматься своим делом. Как пишет Times, водители скорых требуют защиты полиции, потому что преступники угрожают напрямую их жизни.

Местные наркодилеры часто принимают медицинские автомобили за полицию. Поэтому, когда посреди сделки они вдруг слышат сирену, им приходится прерывать "работу" и убегать. По требованию мафии, сирену можно включить только после того, когда скорая проехала районы, где обычно продают наркотики. Кроме того, преступники требуют экстренно отвозить в больницу раненых подельников.

"Ты что, не понял, что не можешь пользоваться тут сиреной? Выключай или пристрелим", - процитировал обычный разговор с мафией водитель, который позже обратился в полицию. В другом случае машину скорой помощи с включенной сиреной с двух сторон окружили мотоциклисты, которые стали стучать в окна автомобиля.

Из-за стычек с наркодельцами врачи и водители скорой потом вынуждены оправдываться перед родственниками больных, к которым они ехали. Как пишет Times, родственники тоже бывают настроены агрессивно, особенно если скорая приехала слишком поздно.

Как рассказал газете один из врачей, в Неаполе всего 17 бригад скорой помощи на город с населением около миллиона человек. По его словам, за последние три года было зарегистрировано больше 300 случаев агрессии в отношении медицинских сотрудников.