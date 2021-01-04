Российский, белорусский и украинский тележурналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио "Вести", сработало взрывное устройство

поліція Києва / YouTube Осенью 2019 года следствие по делу об убийстве возобновилось. В декабре 2019 года Нацполиция Украины задержала по подозрению в убийстве журналиста Шеремета участников силовой операции в Донбассе Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь и врача-волонтера Юлию Кузьменко (позывной "Лиса")

МВС України / Facebook

Национальная полиция Украины начала проверку информации о том, что к убийству журналиста Павла Шеремета может быть причастно высшее руководство Белоруссии. Об этом сообщили в Facebook полиции.

По данным полиции, уже получено разрешение на проведение следствия в одной из европейских стран, однако в какой именно, не уточняется. Также в Нацполиции призвали украинцев и иностранцев делиться любой информацией о заказчиках убийства Шеремета.

Ранее издание EUObserver опубликовало запись разговора 2012 года, на которой, предположительно, тогдашний председатель КГБ Вадим Зайцев обсуждает с представителями подразделения спецназа "Альфа" покушения на убийство нескольких человек, в том числе украинского журналиста Павла Шеремета.

На 24-минутном фрагменте записи встречи несколько мужчин обсуждают "рисковое задание" и упоминают несколько имен предполагаемых жертв: это бывший начальник минского СИЗО N1 Олег Алкаев, бывший командир бригады спецназа Владимир Бородач, бывший исполняющий обязанности начальника отдела борьбы с коррупцией Вячеслав Дудкин и журналист Павел Шеремет. Один из мужчин предлагает "сделать закладку", называет журналиста крысой и обещает, что после взрыва "ни рук, ни ног не соберут". Согласно отчету КГБ, который опубликовало издание, ведомство установило наблюдение за журналистом в Москве.

Один из участников разговора - предположительно, Зайцев - говорит, что по "личному распоряжению" Лукашенко на специальный счет для таких операций переведено более полутора миллионов долларов. Этот же голос говорит: "Глава государства хочет видеть результат".

Издание отмечает, что специалисты НАТО по Белоруссии, знакомые с Зайцевым, подтвердили сходство его голоса с голосом на записи. Экспертиза не нашла на записи следов монтажа, однако один из экспертов сказал, что ее как минимум один раз редактировали - скорее всего, чтобы скрыть цифровой идентификатор записывающего устройства и личность того, кто его разместил.

Аудиозапись и другие документы передал EUObserver старший лейтенант Игорь Макар - бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Белоруссии "Алмаз". В эфире телеканала "Дождь" он сказал, что с ним уже связались украинские спецслужбы, и он согласился предоставить им информацию для расследования.

Российский, белорусский и украинский тележурналист Павел Шеремет (вел блог в интернет-газете "Украинская правда", основал научно-популярное историческое интернет-издание "Историческая правда", вел проект "Диалоги" на украинском телеканале "24", был ведущим на украинском радио "Вести") погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве.

В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио "Вести", сработало взрывное устройство. Следствие выдвинуло несколько версий мотивов убийства, в том числе касающихся критических публикаций в издании "Украинская правда" и выступления на "Радио Вести", а также конфликтов в личной жизни Шеремета.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность, а глава МВД Украины Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Следствие также не исключило ошибки при выборе объекта преступления, поскольку автомобиль, в котором погиб Шеремет, принадлежал "жене погибшего" - соосновательнице и владелице интернет-издания "Украинская правда" Алене Притуле.

Национальная полиция Украины засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста. Из реестра судебных решений были удалены более 200 документов по этому делу.

В июле 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский пообещал добиться прорыва в расследовании убийства Шеремета, и осенью 2019 года следствие по делу об убийстве возобновилось. В декабре 2019 года Нацполиция Украины задержала по подозрению в убийстве журналиста Шеремета участников силовой операции в Донбассе Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь и врача-волонтера Юлию Кузьменко (позывной "Лиса").

Антоненко был назван организатором убийства и его исполнителем по предварительному сговору, Кузьменко, по версии следствия, закладывала взрывчатку под автомобиль журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Однако никаких прямых доказательств причастности этих лиц к убийству Шеремета представлено не было. Поэтому выводы следствия были встречены многими, в том числе в журналистском сообществе, с недоверием. На данный момент заказчик убийства не установлен. 25 августа все трое обвиняемых потребовали на слушаниях, чтобы их дело рассматривал суд присяжных. Но до суда дело пока не дошло.

Другую версию на основе материалов следствия выдвинули журналисты проекта "Заборона", предположив, что Шеремета мог заказать беглый министр доходов и сборов Украины Александр Клименко - версия основана на свидетельских показаниях, но в МВД Украины усомнились в возможности ее проверить.

Еще одну версию выдвигали украинские СМИ, она связана с переделом олигархического бизнеса, о котором Шеремет писал в "Украинской правде". В качестве возможных соучастников были названы националисты, приехавшие в Украину из Белоруссии.