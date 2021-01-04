Лондонский суд постановил, что основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не может быть экстрадирован в США из-за существующего риска для его жизни. Такое решение огласила судья Вестминстерского магистратского суда Ванесса Барайтсер, передает ТАСС.

Судья признала тот факт, что Ассанж страдает аутизмом и клинической депрессией, а также склонен к суициду. По ее словам, его состояние может серьезно ухудшиться в результате содержания в одиночном заключении в США. Он также "обладает достаточными интеллектуальными способностями", чтобы обойти любые меры, направленные на предотвращение попыток самоубийства. Таким образом, риск для жизни подозреваемого является основанием для отказа в его выдаче.

"Я убеждена в том, что в этих трудных условиях психическое здоровье господина Ассанжа ухудшится, в результате чего он совершит самоубийство с "сосредоточенной на единственной цели решимостью", характерной для его расстройства аутического спектра", - отмечается в распространенном решении суда. При этом подчеркивается, что экстрадиция Ассанжа в США будет противоправной, учитывая "его психическое состояние".

В решении суда также говорилось, что в камере Ассанжа в британской тюрьме Белмарш, где он содержится с апреля 2019 года, было найдено бритвенное лезвие. Австралиец также успел составить завещание. Барайтсер привела самоубийство финансиста Джеффри Эпштейна в качестве примера того, что пенитенциарная система США не способна эффективно предотвращать случаи суицида.

Зачитав решение, судья добавила, что основатель WikiLeaks будет оставаться в тюрьме на время, которое отводится представителям американской прокуратуры для подачи апелляции. Как заявил адвокат Ассанжа Эдвард Фицджеральд, сторона защиты немедленно потребует его освобождения под залог.

49-летний Ассанж ранее получил убежище в диппредставительстве Эквадора в надежде избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании, а также в домогательствах и принуждении к действиям сексуального характера. Однако 11 апреля 2019 года эквадорцы перестали предоставлять убежище скандально известному беглецу и он был арестован британскими властями прямо в посольстве Эквадора в Лондоне, где находился с 2012 года.

Американская прокуратура обвиняет его в заговоре с целью взлома правительственных компьютеров и нарушении закона о шпионаже в связи с разглашением конфиденциальных данных на портале WikiLeaks в 2010-2011 годах. Спецслужбы США считают, что к хакерской атаке причастна Россия. Ассанж при этом отрицает связи с Кремлем. В США основателю WikiLeaks за вменяемые преступления могло грозить 175 лет тюрьмы.