20 человек погибли при обрушении метромоста в Мехико

SUUMA Voluntarios / twitter.com

20 человек погибли, еще 49 госпитализированы в результате аварии на линии метро в Мехико. Об этом сообщила мэр города Клаудия Шейнбаум, которую цитирует агентство Reuters.

Вечером 3 мая около 22:30 по местному времени (6:30 4 мая мск) в столице Мексики обрушился мост на 12-й линии метро рядом со станцией Olivos, когда по нему проходил поезд. Инцидент произошел в результате столкновения автомобиля с одной из опор метромоста.

Момент обрушения попал на камеры системы уличного видеонаблюдения. Как видно на кадрах, два пролета эстакады падают на землю вместе с вагонами поезда. По предварительным данным, пострадали более 70 человек. Сообщается, что в вагонах заблокированы люди.

На место происшествия прибыли несколько десятков машин скорой помощи, пожарные и спасатели. Под обрушенными конструкциями оказались и несколько автомобилей, проезжавших по дороге под линией метро. К спасательной операции также подключился подъемный кран. До его прибытия спасательные работы прерывали из-за возросшего риска новых обрушений.

Как пишет El Universal, после землетрясения 2017 года в опорах рухнувшей эстакады появились трещины, и местные жители опасались обрушения еще тогда.