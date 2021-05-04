Telegraph узнала о втором досье бывшего агента MI6 на Трампа для ФБР

Trump White House Archived / flickr.com

Бывший сотрудник британской разведки MI6 Кристофер Стил подготовил для ФБР второе досье на экс-президента США Дональда Трампа, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Стил был автором досье на Трампа, которое легло в основу так называемого расследования Мюллера о вмешательстве Москвы в выборы 2016 года. Второе досье Стила содержит необработанные данные, полученные его компанией Orbis Business Intelligence, занимающейся корпоративным шпионажем и защитой.

По данным Telegraph, досье содержит новые заявления о вмешательстве России в выборы президента США и о наличии у Москвы видеозаписей, компрометирующих Трампа. В частности, документ, подготовленный Стилом для ФБР, может содержать сведения о контактах главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта с Россией.

Первое досье Стила на Трампа было опубликовано в начале 2017 года на ресурсе Buzzfeed. Его автором были исследовательская компания Fusion GPS и Стил. В документе говорилось о связях Трампа и его соратников с Москвой и российскими спецслужбами, которые якобы помогли экс-президенту победить на выборах 2016 года.

Кроме того, авторы документа утверждали, что у России есть секс-видео, подтверждающее связь Трампа с проституткой, сделанное в одном из московских отелей в 2013 году.

После публикации материалов The Washington Post писала, что расследование бывшего британского разведчика частично спонсировали Национальный комитет Демократической партии США и предвыборный штаб экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон, выступавшей основным соперником Трампа на выборах-2016.

Сведения стали основанием для прокурорского расследования Роберта Мюллера. В ходе него не удалось доказать связи Трампа и Москвы, однако Мюллер в своем докладе заявлял об уверенности в российском вмешательстве. Часть представленных Стилом данных была опровергнута, кроме того, у ЦРУ появились вопросы к источникам информации Стила.

Сам Трамп называл все эти данные фейковыми, а впоследствии призвал экстрадировать Стила в США и бросить в тюрьму. "Больной лжец, которому платили жуликоватая Хиллари (Клинтон) и национальный комитет Демократической партии", - написал Трамп в своем Twitter. Россия также всячески опровергала свое вмешательство в американские выборы.

Тем не менее расследование Мюллера привело к уголовному делу против Манафорта и некоторых других соратников Трампа. Манафорта в 2018 году приговорили к тюремному заключению более чем на семь лет, в 2020 году он был помилован Трампом.