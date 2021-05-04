По версии Следственного комитета Белоруссии, 5 августа 2020 года Светлана Тихановская совместно с соратниками провела встречу с целью проработки плана по "массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля"

Следственный комитет Республики Беларусь / YouTube

Суд Железнодорожного района Гомеля в Белоруссии вынес приговор четырем соратникам кандидата на прошлогодних президентских выборах Светланы Тихановской - Юрию Власову, Дмитрию Ивашкову, Александру Шабалину и Татьяне Каневской, передает Tut.by. Ивашкову, Шабалину и Каневской назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, а доверенное лицо Тихановской Юрия Власова приговорили к шести годам и шести месяцам лишения свободы по делу "о подготовке к захвату зданий госорганов" в Гомеле.

Власова также обвинили в в публичном оскорблении представителя власти (ст. 369 УК).

"Мужчинам отбывание наказания определено в исправительной колонии в условиях усиленного, а женщине - общего режима", - отметили в Генпрокуратуре.

С самого начала судебного процесса в зал заседаний не пускали практически никого, кроме родственников обвиняемых и сотрудников государственных СМИ.

По версии Следственного комитета Белоруссии, 5 августа 2020 года Светлана Тихановская совместно с соратниками провела встречу с целью проработки плана по "массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля". В начале марта 2021 года следователи опубликовали видеозапись, на которой якобы запечатлен момент переговоров Тихановской и ее коллег.

Из разговора следует, что оппозиционеры хотели подготовиться к стычкам с силовиками во время подавления протестов. "Не все готовы за просто так вот выйти. Ну нам нужен силовой блок. Чтобы акцию протеста первая омоновская шеренга не сбила. Не все готовы за идею просто выйти вперед и пострадать", - говорил один из них.

За столом вместе с Светланой Тихановской были глава ее штаба Мария Мороз, которая сейчас находится в Вильнюсе, а также Юрий Власов, Татьяна Каневская, Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин. Их задержали еще до президентских выборов, с 6 по 8 августа.

По словам пресс-секретаря экс-кандидата в президенты, Анны Красулиной, Тихановская никогда не участвовала в разработке планов с радикальными мерами.

Фигурантам дела предъявили обвинения по ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292 УК (приготовление к захвату зданий и сооружений).

Добавим, в отношении Светланы Тихановской, которая после выборов была вынуждена уехать из Белоруссии в Литву, возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. По версии КГБ Белоруссии, она вместе с представителями объединения бывших белорусских силовиков BYPOL пыталась "произвести взрывы и поджоги на территории Минска и других городов", а затем планировала обвинить в этом власти.