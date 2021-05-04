Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что США не стремятся к эскалации и предпочли бы иметь "более стабильные, более предсказуемые отношения".С этим заявлением он выступил в Лондоне, где встречаются министры иностранных дел G7

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США хотят более стабильных отношений с Россией, но многое будет зависеть от того, насколько агрессивно Кремль решит действовать, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. С этим заявлением он выступил в Лондоне, где встречаются министры иностранных дел G7.

"Президент Байден уже давно, в том числе до того как стал президентом, ясно дал понять, что, если Россия решит действовать безрассудно или агрессивно, мы ответим", - сказал Блинкен (цитата по Reuters). Он подчеркнул, что США не стремятся к эскалации и предпочли бы иметь "более стабильные, более предсказуемые отношения". "И если Россия будет двигаться в этом направлении, то мы тоже", - отметил госсекретарь США.

Он напомнил, что Москва и Вашингтон смогли продлить договор СНВ-3, несмотря на противоречия. "Мы будем искать и другие возможности сотрудничества, но это будет результатом того, что Россия решит делать или не делать", - подчеркнул госсекретарь США.

Энтони Блинкен также высказался о политике в отношении Китая, заявив, что США намерены не сдерживать Китай, а поддержать порядок, "основанный на международных правилах, в который наши страны так много вложили за многие десятилетия".

Предполагается, что в ходе встреч в Лондоне главы МИДов G7 рассмотрят вопрос о создании коллективных механизмов быстрого реагирования по сдерживанию российской "пропаганды и дезинформации". Госсекретарь США Энтони Блинкен, впервые принимающий участие в министерской встрече в Лондоне, дал понять, что в сдерживании России Вашингтон сегодня больше всего интересует будущее газопровода "Северный поток-2".

О том, что США не будут искать эскалации напряженности в отношениях с Россией, но пропорционально ответят на враждебные действия Москвы, заявил ранее и сам Байден в ходе своего послания к Конгрессу. По его словам, защита прав человека в мире станет важной частью внешней политики США, поскольку Америка воплощает идею о том, что все люди созданы равными.

"Я очень ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия будут иметь последствия. Я прямо и пропорционально отреагировал на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес. Но мы также можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах, как мы поступили при продлении договора СНВ-3 по ядерным вооружениям, и как мы работаем над разрешением климатического кризиса", - заявил Байден.