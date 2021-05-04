Турция ужесточает локдаун, магазины смогут торговать только товарами первой необходимости

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В Турции, где с 29 апреля по 17 мая введен полный локдаун из-за ситуации с коронавирусом, вводятся дополнительные ограничения с 7 мая. Как сообщается на сайте МВД страны, на рынках, в сетевых магазинах и супермаркетах будут продаваться только товары первой необходимости: основные продуты питания, детское питание, средства гигиены, бытовая химия, корма для животных и некоторые косметические товары, за исключением парфюмерии и средств для макияжа.

Помимо ранее введенного запрета на продажу алкоголя во время локдауна будет ограничена продажа электроники, игрушек, канцелярских товаров, одежды и аксессуаров, домашнего текстиля, автомобильных аксессуаров, садовых принадлежностей, инструментов, посуды. Продажа онлайн разрешена.

Новые ограничения вводятся во избежание скопления людей в магазинах из-за комендантского часа. Торговые точки в Турции во время локдауна работают с 10 до 17. В стране закрыты все предприятия и офисы, кроме отдельно оговоренных, а также школы и детские сады.

Кафе и рестораны работают только навынос, сетевые супермаркеты закрыты по воскресеньям. Для поездок между регионами нужно получать специальное разрешение, общественный транспорт работает с 50-процентной загруженностью. На иностранных туристов жесткие ограничения не распространяются. Целью локдауна является снижение темпов заболеваемости коронавирусом в Турции до 5 тыс. случаев в сутки. В конце апреля суточный прирост числа заболевших достигал 40-50 тысяч.