Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и действующий глава Белого дома Дональд Трамп выступили с короткими заявлениями по итогам прошедших президентских выборов. Байден вживую обратился к сторонникам в штате Делавэр и попросил их набраться терпения. "Мы верим, что мы на верном пути к победе", - сказал он с трибуны.

Он отметил, что подсчет бюллетеней может занять дольше времени, чем обычно, но поделился "хорошим предчувствием". Байден заявил о своей победе в штатах Аризона и Пенсильвания, уверенном движении к победе в Миннесоте и "неплохих шансах" в Джорджии. "Очень хорошие предчувствия у нас насчет Висконсина и Мичигана", - сказал демократ.

"Полные результаты мы узнаем завтра утром, но это может и затянуться. Как я уже говорил, не мне и не Дональду Трампу объявлять, кто победил на этих выборах. Это решение американского народа. Но я настроен оптимистично", - добавил Байден, поблагодарив избирателей, работников избирательных участков и "всех, кто способствует этому демократическому процессу" (цитаты по "Медузе". Напоследок Байден призвал своих сторонников верить в победу.

Трамп в твиттере заявил о большой победе, которую соперники пытаются "украсть". "Голосовать после закрытия избирательных участков нельзя!" - написал он и пообещал позже выступить с заявлением. Twitter пометил пост Трампа как спорный и ограничил его просмотр.