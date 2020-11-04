Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден учредил фонд для обеспечения точного подсчета всех голосов на состоявшихся во вторник в США выборах. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте политика.

"Чтобы обеспечить подсчет каждого голоса, мы организуем крупнейшую из когда-либо проводившихся акций по защите выборов. Потому что не Дональду Трампу определять исход выборов, а американскому народу", - подчеркнул Байден.

Фонд под названием Biden Fight Fund учреждается и принимает пожертвования от 2,8 тыс. долларов до 142 тыс. долларов. Доноры должны быть старше 18 лет, обладать американским гражданством или постоянным видом на жительство и не входить в число подрядчиков федерального правительства США, передает ТАСС.

Вложитесь в новый "Фонд борьбы Байдена", - написал Байден в микроблоге Twitter. На сайте самого фонда написано, что "пожертвование критически важно сейчас для избрания Джо, Камалы и демократов по всей стране", отмечает РИА "Новости".

Подсчет голосов в президентской гонке, победитель которой до сих пор не определен, затягивается. Джозеф Байден получил к настоящему времени, по свидетельству агентства Associated Press, 238 голосов выборщиков из 270, необходимых для избрания президентом. В активе Трампа пока 213 голосов членов коллегии выборщиков.

Как прогнозирует АP, Байден набирает 69 512 303 голоса (50,1%). Его соперник республиканец Дональд Трамп набирает 67 069 982 голоса (48,3%). Это будет означать, что демократ побьет рекорд, установленный его однопартийцем Бараком Обамой в 2008 году - 69 498 516 голосов.

Телекомпания NBC при этом представила другие выкладки. По ее данным, в США обработано 86% избирательных бюллетеней. Как прогнозирует телекомпания, Байден получит более 68,6 млн голосов, Трамп - свыше 65,9 млн голосов, остальные кандидаты в президенты страны - более 2,1 млн. Не подсчитаны еще 23 млн бюллетеней.