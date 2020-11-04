Адвокат президента США Рудольф Джулиани объявил, что едет в штат Пенсильвания в связи с масштабными попытками местных демократов "украсть" голоса избирателей.

"На пути в Филадельфию с командой юристов. Массовое мошенничество, - написал он в Twitter. - У Трампа до 550 тыс. голосов, при подсчете 75%. Мы не позволим демократам-политиканам Филадельфии украсть их!"

Президент США республиканец Дональд Трамп в среду обвинил демократов - соперников по выборам - в попытках совершить манипуляции с голосами сразу в целом ряде штатов, включая Пенсильванию, передает "Интерфакс". Глава государства также заявил о том, что у него крадут победу масштабными "вбросами бюллетеней". Это сообщение президента соцсеть Twitter пометила как "спорный контент, который может вводить в заблуждение".

Байден, со своей стороны, объявил в среду о создании фонда по защите выборов для обеспечения точного подсчета всех до единого голосов избирателей. "Потому что не Дональду Трампу определять исход выборов, а американскому народу", - подчеркнул Джозеф Байден.

Ранее Трамп предупредил, что готов обратиться в Верховный суд, так как считает неправильным учитывать на выборах бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков. Прогнозируется, что в случае если кандидаты начнут опротестовывать те или иные результаты в судах, процесс выявления победителя может занять несколько недель.

По прогнозу АP, Байден набирает 50,1% голосов, а его соперник республиканец Дональд Трамп - 48,3%. Однако телекомпания NBC отмечает, что не подсчитаны еще более 20 млн бюллетеней.