Кабинет Премьер-министра Республики Словения Премьер-министр Словении назвал "очевидным" избрание Трампа и поспешил поздравить его с победой

Кабинет Премьер-министра Республики Словения

Премьер-министр Словении Янез Янша поздравил действующего президента США Дональда Трампа с еще не объявленной официально победой на выборах на фоне продолжающегося подсчета голосов. "Совершенно очевидно, что американский народ избрал Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса еще на 4 года", - написал он в Twitter.

Янша заявил, что чем больше будет задержек и "отрицания фактов" со стороны "мейнстримных медиа", тем большим будет финальный "триумф" Трампа. "Поздравляю Республиканскую партию в связи с сильными результатами по всем США", - заключил премьер Словении. Twitter сопроводил его пост пометкой о том, что официальные источники еще не оглашали результаты президентской гонки.

Ранее сам Трамп объявил о своей победе, хотя на тот момент штаты, в которых он провозгласил свою победу, продолжали подсчет голосов. По данным CNN, бюллетени продолжают обрабатывать в 9 штатах: Аляске, Аризоне, Джорджии, Мичигане, Мэне, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.

Трамп еще до своего выступления перед сторонниками написал в соцсетях о "большой победе", в ответ Twitter ограничил просмотр этой публикации, а Facebook предупредила, что в свете преждевременных заявлений действующего президента будет размещать уведомления о том, что голоса все еще подсчитываются и прогнозы насчет победителей не даются. Соответствующая пометка появилась и под постом Джо Байдена в Facebook "Продолжайте верить, ребята. Мы победим".

Преждевременное заявление Трампа о победе раскритиковали даже его ближайшие сторонники. Его советник, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи назвал речь Трампа "очень плохим стратегическим решением" и "очень плохим политическим решением", передает ВВС. Экс-сенатор Рик Санторум признался, что "очень разочарован" словами действующего президента.

В большинстве штатов финальные итоги голосования официально могут быть объявлены через семь дней, но некоторые взяли еще более продолжительную паузу. Так, власти Северной Каролины могут продолжать подсчет до 22 ноября, а в Калифорнии - до 28 ноября.