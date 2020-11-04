Баллотировавшийся в президенты США рэпер Канье Уэст признал свое поражение на выборах, но намекнул, что собирается участвовать в следующей кампании в 2024 году. Уэст написал в Twitter: "Welp Kanye 2024". Как поясняет Sky News, слово "welp" выражает разочарование и может быть приравнено к выражению "oh well" ("ну что ж"). Позже рэпер убрал это слово из поста.
Канье Уэст довольно поздно объявил о намерении побороться за пост президента США и был вписан в бюллетени только 12 штатов: Арканзаса, Колорадо, Айдахо, Айовы, Кентукки, Луизианы, Миннесоты, Миссисипи, Оклахомы, Теннесси, Юты и Вермонта. СМИ связывали его выдвижение с обострением биполярного расстройства.
Сам рэпер голосовал в Вайоминге, вписав самого себя в бюллетень - закон это не запрещает. Уэст заявил, что голосовал на президентских выборах впервые и сделал выбор в пользу человека, которому "действительно доверяет" - себя. В преддверии выборов высказывались опасения, что рэпер может оттянуть на себя часть голосов чернокожих, которые мог бы получить кандидат от Демократической партии Джо Байден.
Актриса Дженнифер Энистон, имеющая 35 миллионов подписчиков в Instagram, в конце октября призвала не голосовать за Канье Уэста, заявив, что это "не смешно", и к выборам нужно подходить ответственно. Рэпер в ответ написал, что сериал "Друзья", прославивший Энистон, тоже был "не смешной", но позже удалил твит. По данным СМИ, за Канье проголосовали около 60 тысяч избирателей.
KEEP BELIEVING KANYE 2020 Thank you Jesus Christ pic.twitter.com/OgFDGOCAOp— ye (@kanyewest) November 3, 2020