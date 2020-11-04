Баллотировавшийся в президенты США рэпер Канье Уэст признал свое поражение на выборах, но намекнул, что собирается участвовать в следующей кампании в 2024 году. Уэст написал в Twitter: "Welp Kanye 2024". Как поясняет Sky News, слово "welp" выражает разочарование и может быть приравнено к выражению "oh well" ("ну что ж"). Позже рэпер убрал это слово из поста.

Канье Уэст довольно поздно объявил о намерении побороться за пост президента США и был вписан в бюллетени только 12 штатов: Арканзаса, Колорадо, Айдахо, Айовы, Кентукки, Луизианы, Миннесоты, Миссисипи, Оклахомы, Теннесси, Юты и Вермонта. СМИ связывали его выдвижение с обострением биполярного расстройства.

Сам рэпер голосовал в Вайоминге, вписав самого себя в бюллетень - закон это не запрещает. Уэст заявил, что голосовал на президентских выборах впервые и сделал выбор в пользу человека, которому "действительно доверяет" - себя. В преддверии выборов высказывались опасения, что рэпер может оттянуть на себя часть голосов чернокожих, которые мог бы получить кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Актриса Дженнифер Энистон, имеющая 35 миллионов подписчиков в Instagram, в конце октября призвала не голосовать за Канье Уэста, заявив, что это "не смешно", и к выборам нужно подходить ответственно. Рэпер в ответ написал, что сериал "Друзья", прославивший Энистон, тоже был "не смешной", но позже удалил твит. По данным СМИ, за Канье проголосовали около 60 тысяч избирателей.