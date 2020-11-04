Gage Skidmore / wikimedia.org В штабе Байдена Трампа обвинили в попытке лишить американцев демократических прав

Gage Skidmore / wikimedia.org

В штабе кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена назвали "возмутительным, беспрецедентным и некорректным" заявление действующего главы Белого дома Дональда Трампа о намерении через суд остановить подсчет голосов на выборах. Менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллон назвала это "неприкрытой попыткой лишить американских граждан демократических прав".

Она заявила, что подсчет не остановится и будет продолжаться до тех пор, пока не будут подсчитаны "все должным образом отданные голоса". Штаб Байдена готов противостоять Трампу в суде, если он попытается остановить процесс. О'Мэлли Диллон также выразила уверенность, что выборы закончатся избранием Джо Байдена президентом, передает The Hill.

"Мы повторяем то, что сказал сегодня вице-президент [имеется в виду Байден, занимавший пост вице-президента США при Бараке Обаме]: Дональд Трамп не решает исход этих выборов. Джо Байден не решает исход этих выборов. Американский народ решает исход этих выборов", - сказала О'Мэлли Диллон.

Ранее Трамп, выступая перед сторонниками в Белом доме, раньше времени объявил себя победителем выборов в ряде штатов, где подсчет голосов еще идет, и победителем выборов в целом. Он в частности приписал себе победу в Мичигане, Северной Каролине, Висконсине, Пенсильвании, при этом на тот момент ни одно СМИ и ни один официальный орган не объявляли победителей в этих штатах.