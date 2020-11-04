Moscow-Live.ru В Вашингтоне четыре сторонника Трампа получили ножевые ранения

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Четыре человека, в том числе женщина, пострадали в результате нападения преступников, вооруженных холодным оружием, недалеко от Белого Дома в Вашингтоне, передает NBC со ссылкой на полицию округа Колумбия.

Поножовщина произошла около 02:30 в среду на фоне окончания президентских выборов и подсчета голосов. Пострадавшими оказались сторонники действующего президента США Дональда Трампа. Они входят в ультраправую группу Proud Boys ("Гордые парни").

По словам потерпевших, на них напали участники движения Black Lives Matter, выступающие против расизма и дискриминации чернокожих.

В нападении участвовали три человека, в том числе женщина. Полиция пока не проводила арестов подозреваемых, которых ищут по приметам. Описание одежды нападавших приводится в микроблоге полиции в Twitter.

Пострадавших доставили в больницу. Их жизни вне опасности.

NBC отмечает, что место происшествия находится всего в нескольких кварталах к востоку от Белого дома.

В связи с выборами полиция округа Колумбия переведена на особый режим работы. В среду всех сотрудников мобилизовали на охрану порядка на улицах.

Ранее также сообщалось, что неопределенная политическая ситуация с возможным оспариванием кандидатами в президенты результатов выборов чревата уличными беспорядками. Опросы показывают, что американцы готовятся к росту насилия и протестам после выборов. Люди закупаются оружием и продуктами, для охраны федеральных зданий мобилизованы дополнительные отряды полиции и подразделения министерства обороны США.