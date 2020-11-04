Sarah McBride / instagram.com Представитель Демократической партии Сара Макбрайд стала первым в истории США трансгендером, которая займет место в сенате и будет представлять штат Делавэр

Sarah McBride / instagram.com

Представитель Демократической партии Сара Макбрайд стала первым в истории США трансгендером, которая займет место в сенате и будет представлять штат Делавэр. Об этом сообщает The New York Times.

"Мы сделали это. Мы выиграли всеобщие выборы. Спасибо, спасибо, спасибо", - написала Макбрайд в Instagram. Напомним, в ходе выборов 3 ноября избирались не только президент и вице-президент, но также все члены палаты представителей, треть сената, губернаторы 11 штатов и двух территорий.

Макбрайд стажировалась в Белом доме в годы президентства Барака Обамы, а затем лоббировала в Генеральной ассамблее штата Делавэр законопроект о правах трансгендеров, который был подписан в 2013 году. В 2016 году она стала первым трансгендером, выступившим на национальном съезде Демократической партии.

В интервью Макбрайд сказала, что она "невероятно благодарна" жителям своего района и сосредоточит свое внимание на служении им. Она также выразила надежду, что ее результат станет сигналом для тех молодых, которые борются с существующим положением дел. Президент ЛГБТ-фонда "Победы" Аннис Паркер назвала победу Макбрайд "убедительным свидетельством растущего влияния трансгендерных лидеров в нашей политике".

В августе 2018 года трансгендер Кристина Холлкуист впервые в истории страны выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора в штате Вермонт . Она отметила, что при правлении президента США Дональда Трампа на ЛГБТ-сообщество "начались систематические атаки", и, по ее мнению, этот факт "должен пугать каждого". Именно нападки со стороны Трампа заставили ее выдвинуть свою кандидатуру.