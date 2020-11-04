Трамп заявил о своей победе на выборах и намерении остановить подсчет голосов через Верховный суд

Team Trump / twitter.com По мнению действующего президента, в США происходит мошенничество на выборах, но даже с теми голосами, которые осталось подсчитать, "если честно, мы уже выиграли эти выборы"

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Действующий президент США Дональд Трамп обратился к сторонникам в Белом доме по итогам президентских выборов. Несмотря на продолжающийся подсчет голосов, он выразил уверенность в своей победе, в том числе в ряде ключевых штатов, где еще не обработаны все бюллетени.

Трамп поблагодарил американцев за поддержку, заявив, что "группа людей" пытается не дать его сторонникам провести свои голоса. "Мы этого не потерпим", - сказал он. По словам Трампа, его команда готовилась к "большому празднованию", видя "феноменальные результаты", но потом "все застопорилось".

Он отметил, что "не ожидал" победить в штате Флорида, но выиграл там "с большим отрывом". Также Трамп заявил о победе в Техасе, Огайо, Джорджии, Северной Каролине, возможной победе в Аризоне, хотя промежуточные данные говорят, что там отдано больше голосов за демократа Джо Байдена, и Пенсильвании. В этом штате обработано только около 60% бюллетеней, но Трамп уверен, что его догнать его соперник уже не сможет. Также он приписал себе победу в Мичигане и Висконсине.

По мнению действующего президента, в США происходит мошенничество на выборах, но даже с теми голосами, которые осталось подсчитать, "если честно, мы уже выиграли эти выборы". Поэтому, по его словам, сейчас важно обеспечить честность результатов. В связи с этим он намерен обратиться в Верховный суд, чтобы остановить обработку бюллетеней. "Мы не хотим, чтобы они нашли бюллетени в четыре часа утра и добавили их в список", - заявил Трамп, имея в виду своих соперников.

Выступивший следом с кратким выступлением вице-президент Майкл Пенс был более осторожным в формулировках: "Я верю, как и вы, что мы находимся на пути к победе и сделаем Америку великой опять".

Преждевременно заявив о своей победе и заранее усомнившись в результатах, Трамп воплотил сценарий, которого опасались многие эксперты, пишет Forbes со ссылкой на старшего редактора Bloomberg Джоди Шнайдер.

Она предупредила, что обстановка "станет хаотичной" в ближайшие несколько дней, если Трамп действительно обратится в суд и попытается остановить подсчет голосов. Ничего хорошего речь Трампа не несет и для инвесторов, которые опасались оспаривания результатов выборов. В 2000 году аналогичная ситуация привела к падению индекса S&P 500 (включает крупнейшие по капитализации компании США) на 10%.

Несмотря на бравурное заявление действующего президента, ключевые американские СМИ, следящие за результатами выборов онлайн, пока по-прежнему фиксируют лидерство Джо Байдена как по общему числу голосов избирателей, так и по голосам выборщиков от каждого штата, которые являются решающими для победы.

По CNN, расклад голосов выборщиков таков: 220 у Байдена, 213 у Трампа. Республиканский Fox News дает Байдену еще больше: 238 против 213. Такие же цифры у Bloomberg. По подсчетам The New York Times, соотношение составляет 227 против 213 в пользу Байдена.

Однако исход зависит от штатов, где подсчет голосов еще продолжается - это Аризона, Невада, Висконсин, Пенсильвания, Мичиган, Мэн, Джорджия, Северная Каролина. По предварительным данным, демократ пока лидирует в трех из них - Аризоне, Неваде и Мэне.

На выборах в сенат демократы и республиканцы пока идут вровень: по предварительным данным, у них по 47 мест. В случае победы на президентских выборах Трампа демократам нужно занять 51 место, в случае победы Байдена столько нужно республиканцам для большинства. С 2014 года контроль над сенатом удерживают республиканцы. На выборах в палату представителей перевес пока у демократов. СМИ приводят разные цифры: CNN - 117 против 170, Fox - 181/174, NYT - 183/174.