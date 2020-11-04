Президент США Дональд Трамп назвал "очень странной" потерю лидерства в ряде штатов, где во вторник вечером он опережал своего соперника на президентских выборах, кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. Об этом глава Белого дома написал в среду на своей странице в Twitter.

"Накануне вечером я лидировал, часто с большим отрывом, во многих ключевых штатах, которые почти во всех случаях контролируются и управляются демократами. Затем один за одним они стали волшебным образом исчезать после того, как были подсчитаны внезапные вбросы бюллетеней. Очень странно. А те, кто проводили экзитполы, представили все совершенно неправильно", - написал Трамп.

Он предполагает, что происходили махинации с бюллетенями. "Как так получается, что каждый раз, когда начинают считать отправленные по почте пачки бюллетеней, это приносит такой колоссальный перевес?" - возмутился президент.

Публикация президента США Дональда Трампа в Twitter об "очень странной" потере лидерства в штатах, где накануне вечером он опережал своего соперника на выборах, была вскоре помечена социальной сетью как содержащая "спорный контент". "Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии", - указано вместо текста сообщения. При этом пользователи могут просмотреть исходный текст публикации Трампа, кликнув на слово "посмотреть".

Ранее Трамп предупредил, что готов обратиться в Верховный суд, так как считает неправильным учитывать на выборах бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков. В случае, если кандидаты начнут опротестовывать те или иные результаты голосования в судах, процесс выявления победителя может занять несколько недель.

Соперник Трампа демократ Джозеф Байден не сомневается в своей победе. С таким заявлением выступила в среду на брифинге менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллон.

"Самое главное, что я хотела сказать, это то, что Джо Байден на пути к тому, чтобы победить на этих выборах, - заявила менеджер кампании демократа. - Он будет следующим президентом Соединенных Штатов". По словам Джен О'Мэлли Диллон, уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что Байден одержал победу в колеблющемся штате Висконсин (10 голосов выборщиков). Кроме того, в штабе политика считают, что он победит в штатах Мичиган, Невада и Пенсильвания, передает ТАСС.

Официально подсчет голосов еще не завершен. По результатам обработки 94% бюллетеней, у Байдена 49,3% голосов избирателей, а у республиканца Дональда Трампа - 49,1%. Ранее демократу удавалось сократить отставание до 0,3 процентного пункта.

В Мичигане Байден уже выбился в лидеры, сообщает телеканал Fox News. Победа в Мичигане даст кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Такая же удача сопутствует лидеру демократов и в Висконсине. Однако в Пенсильвании пока лидирует Трамп, передает CNN. Однако там разрыв между кандидатами невелик, и Байден вполне может обойти соперника.

Между тем в ряде городов США начались протесты и столкновения с полицией. В Портленде (штат Орегон) и в Роли (Северная Каролина) на улицы вышли сотни человек. Демонстранты забрасывали стражей порядка фейерверками и другими предметами.

Десятки жителей Лос-Анджелеса также приняли участие в протестных акциях и прошлись по улицам города, передает "Интерфакс".

Крупная акция протеста состоялась в Сиэтле, где задержали восемь человек, среди них - водитель автомобиля, совершивший наезд на заградительные блоки. Участники акций - сторонники демократов - держали в руках флаги США и скандировали: "Black lives matter" (Черные жизни имеют значение).

Американские полицейские задержали несколько десятков человек во время ночных акций протеста в ряде американских городов после завершения 3 ноября голосования на выборах президента США.

Действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп, пытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.

Ранее сообщалось, что вокруг Белого дома установили дополнительные заграждения высотой в примерно 2,5 метра в рамках мер предосторожности на случай беспорядков, связанных с проходящими в стране выборами. Многие магазины, рестораны и другие заведения в крупных городах заранее подготовились к возможным беспорядкам и закрыли витрины досками и фанерой.