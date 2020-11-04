SamAronov / DepositPhotos Очередь на избирательный участок в Нью-Йорке во время досрочного голосования, октябрь 2020 года

SamAronov / DepositPhotos

Президентские выборы 2020 года в США привлекли к себе наибольшее за последние 120 лет число избирателей, сообщает в среду издание The Hill со ссылкой на предварительные данные проекта United States Election Project.

"Это не стандартно. На президентских выборах 2020 года отмечена самая высокая за 120 лет явка", - заявил профессор политологии из Университета Флориды Майкл Макдональд, возглавляющий проект.

Он уточнил, что по информации за утро среды, в выборах приняли участие 160 млн человек, то есть явка составила 66,9%. Еще больше активности избиратели проявили в 1900 году: тогда проголосовали 73,7% электората.

В то же время Макдональд пояснил, что подсчет голосов продолжается, и данные по явке еще будут уточняться, передает "Интерфакс".

Президентские выборы в США прошли 3 ноября, в настоящее время идет подсчет голосов. Действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп, пытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.

Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования происходит голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.

Согласно подсчетам Fox News, Байден пока заручился поддержкой 238 выборщиков, а Трамп - 213.

Дополнительная интрига состоит в том, что соперники могут не признать результатов подсчета голосов и оспорить их в суде. Тогда подведение итогов выборов может затянуться на несколько недель. Однако напряжение настолько велико, что сторонники кандидатов уже выходят на улицу, а в некоторых городах их выступления сопровождаются столкновениями с полицией.