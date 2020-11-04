jhansen2 / DepositPhotos Бюллетень для голосования на президентских выборах, Мэдисон штат Висконсин

jhansen2 / DepositPhotos

Менеджер предвыборной кампании действующего президента США Уильям Степин сообщил, что штаб Дональда Трампа намерен запросить пересчет голосов в ключевом штате Висконсин. К настоящему времени власти штата уже завершили подсчет голосов. И победителем в Висконсине, по данным СМИ, стал сопреник Трампа Джо Байден.

"Уровень отставания президента Трампа [от кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена в Висконсине] дает достаточно оснований, чтобы запросить пересчет голосов, и мы немедленно это сделаем", - говорится в заявлении, опубликованном в среду на официальной странице штаба в Twitter. Его также приводит ТАСС.

В некоторых штатах США (например, Пенсильвании) при небольшом разрыве автоматически запускается пересчет голосов по второму разу. В Висконсине такого нет, но по закону кандидат имеет право потребовать пересчета голосов при разрыве меньше 1%. В настоящий момент разрыв между кандидатами составляет 0,7%.

Но пересчет не означает, что результат изменится. C 2000 по 2015 год на американских выборах уровнем не ниже штата пересчет голосов проводился 27 раз, но менял результат всего трижды, пишет The Bell.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на главу избирательной комиссии штата Меган Вулф проинформировала, что власти Висконсина, где лидирует Байден, обработали все бюллетени на всеобщих выборах в США.

NBC и другие американские СМИ пока не называют имя победителя выборов в Висконсине. Согласно данным телекомпании, Байден лидирует там с 49,5% голосов, у Трампа - 48,8%. Ранее менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллон заявила, что демократ победит в Висконсине.

Ранее штаты Висконсин (10 голосов выборщиков) и Мичиган (16) аналитики отдавали Трампу. Однако за последние несколько часов ситуация поменялась кардинальным образом: теперь эти штаты "перекрасились" в синий цвет демократов. Если даже без Висконсина, но с Мичиганом, Трампу хватало голосов выборщиков для общей победы, то теперь он не набирает необходимых 270 голосов. Зато их, по прогнозам, набирает его соперник Джо Байден.

Сам президент США считает такое резкое укрепление позиций соперника подозрительным. Трамп убежден, что его пытаются лишить победы и в Пенсильвании. Ослабление своих позиций президент объяснил "вбросами бюллетеней". Однако соцсеть Twitter пометила заявление Трампа как "спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии".