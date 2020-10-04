Боевые действия продолжаются по всей протяженности линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил, сообщает в воскресенье пресс-служба Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). "Наиболее ожесточенные бои идут на северном и южном направлениях", - отметили в пресс-службе, которую цитирует "Интерфакс".

В военном ведомстве заявили, что попытки наступления противника пресекаются. Кроме того, военное командование Азербайджана заявило, что не обстреливает мирное население, но призвало граждан, проживающих на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики, держаться дальше от зоны боевых действий.

"Обращаясь к армянским гражданам нашей страны, проживающим в населенных пунктах в зоне боевых действий, военное командование Азербайджана заявляет, что азербайджанская армия не берет на прицел мирное население, гражданские объекты и инфраструктуру. Мишенью азербайджанской армии являются огневые позиции, военные объекты и военная инфраструктура на оккупированных территориях. В этой связи мы призываем гражданское население, проживающее в этих районах, держаться подальше от зоны боевых действий", - говорится в обращении, текст которого распространила в воскресенье пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В обращении отмечается, что будут созданы соответствующие условия для того, чтобы мирные граждане не пострадали и были эвакуированы из этого района. "С гражданскими лицами будут обращаться в соответствии с требованиями Женевской конвенции, их права человека будут защищены", - указывается в документе.

Днем в воскресенье вооруженные силы Азербайджана начали обстрел города Шуши в Нагорном Карабахе, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Как он написал на своей странице в Facebook, "в Шуши под ударами гражданские инфраструктуры".

Ранее сообщалось о новом обстреле Степанакерта. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил, что в результате обстрелов этих городов есть жертвы среди мирного населения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что азербайджанские военные взяли город Джабраил в Карабахе. "Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупации город Джабраил и ряд окрестных сел", - написал он в своем Twitter. Алиев также заявил, что азербайджанская армия взяла под контроль девять сел Джебраилского района.

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ваграм Погосян опроверг эти сведения. Джабраил с 1993 года контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская республика. Он расположен на юге Карабаха в 15 км севернее границы с Ираном.

МИД Армении заявил, что преднамеренное нанесение Азербайджаном ударов по мирному населению и гражданской инфраструктуре Нагорного Карабаха является грубым нарушением международного гуманитарного права. Текст заявления внешнеполитического ведомства был распространен единым информационным центром при армянском правительстве.

Напомним, Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тройкой сопредседателей - Россией, США и Францией.

27 сентября на линии соприкосновения начались боевые действия. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.