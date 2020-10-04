В Минске граждане начали собираться на традиционную воскресную несанкционированную акцию протеста. В это воскресенье она называется маршем за освобождение политзаключенных. Сотрудники правоохранительных органов в центре Минска готовятся пресечь марш оппозиции.

Задержания начались на проспекте Победителей в центре Минска, где собираются участники несанкционированной акции оппозиции. Как сообщает "Интерфакс", на проспекте стала собираться молодежь, среди которых участники несанкционированного оппозиционного "Марша освобождения политзаключенных". У некоторых из них в руках были национальные бело-красно-белые флаги и другая символика.

К проспекту подъехали автозаки. Из них вышли сотрудники правоохранительных органов, стали задерживать молодых людей с оппозиционной символикой, у остальных проверять содержимое личных вещей. Всего пока задержаны около 10 человек.

На Немиге мужчины в черном камуфляже и балаклавах внезапно подошли к одному из стоявших на тротуаре молодых людей, задержали его и отвели в белый тонированный микроавтобус. Задержанный не выкрикивал лозунгов и не оказывал сопротивления.

Тем временем, официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич подтвердила, что мужчина доставлен в отделение милиции. Однако его процессуальный статус не определен. По ее словам, он доставлен в отделение для разбирательства.

Как передает корреспондент "Интерфакса", основные точки сбора протестующих оцеплены. В частности, площадь Независимости огорожена металлическими конструкциями, по периметру дежурят сотрудники правоохранительных органов. На прилегающих улицах стоит спецтехника, в том числе водометы и автозаки.В городе начались перебои с интернетом. В сообщении мобильного оператора А1 отмечается, что в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 4 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета.

Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. По информации в телеграм-каналах, проблемы с интернетом начались у абонентов и других мобильных операторов.

В воскресенье в город для охраны резиденции президента Александра Лукашенко ввели бронетехнику. Около десяти БТР замечены в центре Минска. Они въезжают на территорию Дворца независимости рядом с площадью Государственного флага. Там же припаркована военная техника и автомобили, в прицепах которых колючая проволока. Сама площадь оцеплена двойным кольцом милиции и военных.