Вооруженные силы Азербайджана утром 4 октября возобновили обстрел столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт, сообщает МИД республики, передает "Интерфакс" .

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал в Facebook, что "в данный момент в Степанакерте вновь под обстрелом оказались гражданские объекты".

Пресс-служба Минобороны НКР сообщила, что "в течение ночи на линии соприкосновения было стабильно напряжено. Особенно напряженно было на южном направлении". "Анализ действий противника показывает, что он готовится перейти к наступлению", - отметили в пресс-службе.

Армия Нагорного Карабаха приступила к атакам объектов военной инфраструктуры в глубине Азербайджана. "Противник продолжает обстреливать из запрещенного оружия мирные населенные пункты, а также Степанакерт. Армия обороны Карабаха начала нанесение мощных ударов по важнейшим военным инфраструктурам в глубоком тылу противника", - сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Утром в воскресенье помощник президента Азербайджана сообщил о ракетном обстреле города Гянджа с территории Армении. Двое гражданских лиц погибли, двое ранены в результате артиллерийского обстрела с армянской стороны города Бейлаган, расположенного недалеко от линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта, сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана.

Минобороны Азербайджана также сообщает о ракетном обстреле Физулинского района страны с территории Армении. За сутки в Мадагиз-Агдеринском направлении фронта в Карабахе были подбиты 4 танка противника. Еще три танка были взяты в качестве трофея, добавили в азербайджанском оборонном ведомстве.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу заявил о взятии азербайджанской армией под контроль села Мадагиз у линии соприкоснования сторон в зоне нагорно-карабахского конфликта.. "Сегодня азербайджанская армия подняла в Мадагизе флаг Азербайджана. Мадагиз наш", - написал он в субботу в своем Twitter.

Всего азербайджанская армия взяла под контроль семь сел в районах, прилегающих к Нагорному Карабаху, сообщил глава государства.

Между тем, президент НКР Араик Арутюнян сообщил, что вернулся с передовой линии фронта. По его словам, "везде задачи выполнены". В пятницу представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что подразделения обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики подбили танк Т-90 ВС Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил накануне с обращением к нации по ситуации в Нагорном Карабахе. Он заявил, что в военных действиях, помимо азербайджанских подразделений, участвуют "сирийские наемники, террористы, спецназ турецкой армии", а руководят ими из командных пунктов азербайджанских Вооруженных сил около 150 высокопоставленных турецких военных. Целью Азербайджана и Турции Пашинян назвал "геноцид армян".

Бои в зоне карабахского конфликта идут с 27 сентября. В тот день утром Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение и мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.