Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен быстро завершить лечение от COVID-19 и вернуться к полноценной работе. "Когда я приехал сюда, то чувствовал себя не очень хорошо. Теперь мне намного лучше", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Twitter Лечение президента США проводится противовирусным препаратом "Ремдесивир". Трамп также принял дозу экспериментальной сыворотки на основе антител, произведенную американской компанией Regeneron Pharmaceuticals
 
 
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен быстро завершить лечение от COVID-19 и вернуться к полноценной работе. "Когда я приехал сюда, то чувствовал себя не очень хорошо. Теперь мне намного лучше", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Twitter
Фото: Donald J. Trump / twitter.com
 
 
 
Лечение президента США проводится противовирусным препаратом "Ремдесивир". Трамп также принял дозу экспериментальной сыворотки на основе антител, произведенную американской компанией Regeneron Pharmaceuticals
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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен быстро завершить лечение от COVID-19 и вернуться к полноценной работе. "Когда я приехал сюда, то чувствовал себя не очень хорошо. Теперь мне намного лучше", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Twitter. В настоящее время Трамп проходит лечение в военном госпитале имени Уолтера Рида, сообщает "Интерфакс".

"Мне нужно вернуться, потому что нам по-прежнему нужно делать Америку снова великой. Мы многого добились в этом направлении, однако многое еще предстоит совершить", - сказал президент США.

Врачи много работают, чтобы Трамп поскорее поправился, уверен он. "Я думаю, что скоро вернусь", - добавил он, подчеркнув, что рассчитывает ударно завершить предвыборную кампанию.

Трамп также поблагодарил мировых лидеров за слова поддержки и вообще - всех, кто пожелал ему быстрого выздоровления. "Хотел вам сказать, что начинаю чувствовать себя хорошо... Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшую пару дней", - подытожил он. На видео Трамп сидит за столом в пиджаке, белой рубашке и без галстука. Видеоролик за короткое время набрал миллионы просмотров.

Несколько часов назад Белый дом сообщил о резком падении уровня кислорода в крови у Трампа. "Вчера утром мы действительно испытывали обеспокоенность по этому поводу. У него была высокая температура, а уровень кислорода в его крови резко снизился", - сообщил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

Сейчас температура тела Трампа пришла в норму, уровень сатурации стабилизировался.

Лечение президента США проводится противовирусным препаратом "Ремдесивир". Трамп также принял дозу экспериментальной сыворотки на основе антител, произведенную американской компанией Regeneron Pharmaceuticals. Ему ввели 8 граммов коктейля поликлональных антител, все прошло "без происшествий". Кроме того, Трамп принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и ежедневный аспирин.

По словам врача президента Шона Конли, президент утомлен, но пребывает в "хорошем настроении". Дополнительный кислород ему не требуется, он "очень хорошо поправляется".

Президент США пояснил, что ему предлагали провести курс лечения на карантине в Белом доме, однако такой вариант его не устроил, так как он считает более правильным более агрессивное и быстрое лечение, способное дать ему возможность побыстрее вернуться к делам.

Напомним, об обнаружении коронавируса у президента США стало известно 2 октября. 3 октября он был доставлен из Белого дома в военный госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона Бетесде (штат Мэриленд), сообщила пресс-секретарь Белого дома Кайли Макэнани. Ему предоставлена отдельная палата, в которой он будет работать.

За последние дни коронавирус также был обнаружен у помощницы президента Хоуп Хикс, бывшего советника Трампа Келлиэнн Конуэй, трех сенаторов-республиканцев, председателя Национального комитета Республиканской партии Ронны Макдэниел, менеджера предвыборной кампании главы Белого дома Уильяма Степина, трех журналистов из пресс-пула Белого дома, личного помощника Трампа Ника Луна.

Все ближайшие предвыборные мероприятия с участием Трампа отменены или пройдут в онлайн-формате. Как будут проводиться вторые и третьи теледебаты Трампа и кандидата в президенты от демократов Джо Байдена, пока неизвестно. Они запланированы на 15 октября в Майами (штат Флорида) и 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси).

По данным Reuters и АР, штаб Байдена решил на время отказаться от критики Трампа в связи с его болезнью. CNN ранее сообщал, что штаб демократа планировал показывать в 15 штатах рекламные ролики с критикой мер, принимаемых президентом США в борьбе с коронавирусом. Штаб Трампа отвечать взаимностью не намерен.

Случаи заражения Трампа и его супруги будут включены в статистику штата Флорида, а не Вашингтона, так как Флорида является их постоянным местом жительства. Столичный округ Колумбия включает в статистику по коронавирусу только своих жителей, объяснили в пресс-службе мэра Вашингтона Мюриэл Боузер.

Ряд мировых лидеров пожелали Трампу скорейшего выздоровления, в их числе Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, президент Бразилии Жаир Болсонару, которого любят называть "бразильским Трампом", премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент России Владимир Путин.