President.bg Президент Болгарии выступил за "немедленную и безусловную" отставку кабинета министров на фоне акций протеста в стране

President.bg

Президент Болгарии Румен Радев заявил в обращении к нации, что единственным выходом из кризиса является немедленная и безусловная отставка кабинета министров. Об этом сообщает издание Faktor.bg.

Помимо этого, президент прокомментировал сообщение о том, что правящая партия ГЕРБ собрала необходимое количество подписей депутатов для внесения своего проекта новой конституции в Народное собрание Болгарии. "Попытка поспешно принять нелепую, но выгодную для сохранения существующего положения вещей Конституцию с помощью денег и под прикрытием полицейских щитов представляет собой преступное посягательство на будущее Болгарии", - заявил Радев. По его словам, действия правящего большинства ставят под угрозу гражданский мир и углубляют кризис.

Президент отметил, что на антиправительственных акциях протеста 2 сентября, когда протестующие попытались помешать открытию осенней сессии парламента, полиция "непропорционально" применяла силу по отношению к участникам протеста. Тогда были задержаны 126 человек. Радев призвал силы правопорядка "не участвовать в сценарии выживания скомпрометированного коррумпированного правительства" и назвал протест "единственным законным инструментом против похищения демократии".

Из-за отсутствия форума заседание парламента 4 сентября не состоялось. Главная оппозиционная сила страны - Болгарская социалистическая партия - требует отчета перед парламентом премьер-министра Бойко Борисова.

Массовые выступления за отставку правительства и генерального прокурора, а также за искоренение коррупции в исполнительной власти идут по всей стране уже около двух месяцев. Акции проходили мирно и состояли главным образом в блокаде центральных перекрестков и государственных зданий в столице и ряде городов. Как показал самый последний опрос социологического агентства Gallup, 62% болгар поддерживают протесты, за отставку правительства выступают 58,9%, проведения досрочных выборов желает половина опрошенных.