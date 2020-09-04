Министр обороны Эстонии Юри Луйк

Mil.ee Александр Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается втянуть Россию в конфликтную ситуацию в своей стране, чтобы остаться у власти. Об этом в интервью порталу телерадиовещания ERR заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк. Его слова приводит "Интерфакс".

По мнению Луйка, Лукашенко "играет в жестокую и опасную игру" на белорусско-польской и белорусско-литовской границе, пытаясь разжечь военную истерию и утверждая, что недавние действия НАТО угрожают безопасности Белоруссии. При этом он пытается втянуть в конфликт Россию: Москва не готова бесконечно поддерживать Лукашенко, учитывая в том числе его антироссийские заявления до выборов. Однако, судя по контактам Москвы и Минска в последние дни, Россия хочет полностью использовать период слабости Лукашенко, который чувствует себя несколько увереннее за счет хотя бы формальной поддержки Москвы.

В частности, глава эстонского Минобороны считает возможной отправку сотрудников силовых структур РФ в Белоруссию, если демонстрации против Лукашенко "выйдут из-под контроля". Кроме того, не исключено, что после сентябрьских российско-белорусских учений "Щит союза" руководители двух стран сочтут необходимым оставить российские войска в Белоруссии.

Луйк призвал ЕС занять более жесткую позицию в отношении руководства Белоруссии и последовать примеру стран Балтии, установивших санкции в том числе для ее президента. Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко не будет включен в санкционный перечень Евросоюза: Франция, Италия и Германия заявили, что каналы связи с Лукашенко "нужно держать открытыми", а включение его в черный список будет означать полное прекращение диалога с Минском.

За введение ограничительных мер против белорусского лидера выступали в первую очередь Польша, Латвия, Литва и Эстония: 31 августа три последние страны объявили персонами нон-грата Лукашенко и еще 29 представителей аппарата и администрации президента Белоруссии, Центральной избирательной комиссии, МВД, Минюста, Генпрокуратуры, КГБ, Следственного комитета, Совета Безопасности, Комитета государственного контроля и горисполкома Минска. "Эти люди своими личными действиями организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов", - говорится в сообщении латышского МИДа. Глава ведомства Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что Латвия "решительно осуждает фальсификацию президентских выборов 9 августа, избиение мирных демонстрантов и преследование журналистов и активистов".