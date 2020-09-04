ВСЕ ФОТО Избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный перечень Евросоюза, сообщила в пятницу газета Die Welt со ссылкой на информированные источники

Пресс-служба Президента Республики Беларусь В середине августа стало известно, что в связи с акциями протеста в Белоруссии ЕС рассматривает список из 15-20 белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд на территорию сообщества и доступ к европейской банковской системе

Pixabay.com Для подавления начавшихся мирных уличных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Силовики применили водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули

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Избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный перечень Евросоюза, сообщила в пятницу газета Die Welt со ссылкой на информированные источники. На таком решении настояли Франция, Италия и особенно Германия.

Берлин, Париж и Рим заявили, что, "несмотря на все обстоятельства, каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми", поскольку, по их мнению, включение его в черный список будет означать полное прекращение диалога с Минском. За введение ограничительных мер против белорусского лидера выступали в первую очередь Польша, Латвия, Литва и Эстония, передает ТАСС.

В середине августа стало известно, что в связи с акциями протеста в Белоруссии ЕС рассматривает список из 15-20 белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд на территорию сообщества и доступ к европейской банковской системе. Санкции ЕС против Белоруссии за нарушения прав человека действовали с 2004 по 2016 год, в разные годы черный список расширялся и сокращался, увеличиваясь временами до 130 человек. В сентябре 2008-го Евросоюз заморозил санкции, однако возобновил их действие и даже ужесточил после президентских выборов в республике в 2010 году.

На неформальной встрече в Берлине 27-28 августа главы МИД стран ЕС приняли решение как можно скорее завершить санкционную процедуру в отношении Белоруссии.

США хотят убедить Лукашенко сложить полномочия после "сфальсифицированных" выборов

Соединенные Штаты намерены оказать давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы добиться от него сложения полномочий. Такое мнение высказал постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор в опубликованном в четверг интервью журналу Foreign Policy.

"Что мы должны сделать прямо сейчас, так это попытаться убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом страны в текущих обстоятельствах. Он считает, что сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа - это приемлемо", - пояснил Гилмор.

Он сказал, что по-прежнему "глубоко обеспокоен" возможным вмешательством России в Белоруссии с целью оказать поддержку Лукашенко.

В среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии. По его версии, ОБСЕ является "естественным посредником" между белорусскими властями и оппозицией.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз следом за Соединенными Штатами все больше и больше следует путем нелегитимного с точки зрения международного права санкционного давления в международных делах. Глава МИД РФ обратил внимание на изобретенный западными странами термин - "порядок, основанный на правилах", где правила меняются от случая к случаю в зависимости от того, что в том или ином случае нужно западным партнерам. Лавров отметил, что создаются коалиции единомышленников, как правило из числа западных стран.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Победителем на них официально был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую - 10,12%. Однако оппозиция не признала эти результаты, посчитав их сфальсифицированными.

Для подавления начавшихся мирных уличных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Силовики применили водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несколько сотен человек пострадали и были госпитализированы. Позднее власти признали гибель трех человек. Один мужчина погиб непосредственно во время протестов (предположительно, его застрелили силовики), еще один скончался после задержания. Также в военном госпитале Минска скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время протестов 11 августа.

Около семи тысяч человек, включая случайных прохожих, были схвачены 9-11 августа сотрудниками правоохранительных органов и брошены в изоляторы. По пути к месту заключения, а также в самих изоляторах, в том числе на улице Окрестина, многие мирные граждане подверглись пыткам.

По информации СМИ, около 80 человек, задержанных на акциях протеста, пропали без вести. Однако жестокость силовиков привела к еще большей консолидации общества вокруг требования смены политического руководства. С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

Оппозиция сформировала Координационный совет с целью осуществления мирного транзита власти в стране и проведения новых выборов президента. В него вошли около 50 человек. 19 августа Координационный совет сформировал президиум. В него вошли Светлана Алексиевич (нобелевский лауреат по литературе), Лилия Власова (международный медиатор), Сергей Дылевский (представитель стачкома МТЗ), Максим Знак (юрист), Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской), Мария Колесникова (координатор штаба Виктора Бабарико), Павел Латушко (экс-директор Купаловского театра, бывший министр культуры и дипломат).

Александр Лукашенко отказывается вести переговоры с советом, обвинив его членов в попытке государственного переворота. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Президент утверждает, что не допустит новых выборов даже под угрозой смерти, а членов Координационного совета оппозиции называет "нацистами" и "черносотенцами", хотя среди них оказались представители культурной и политической элиты (например, экс-министр Павел Латушко).

Одновременно Лукашенко в своих заявлениях продвигает версию о том, что политический кризис спровоцировали из-за рубежа, а НАТО якобы готовится к военному вторжению в Белоруссию.

27 августа президент России Владимир Путин объявил, что готов защитить суверенитет Белоруссии в случае угрозы извне. По его словам, Лукашенко попросил такой помощи в случае необходимости. Путин также сказал, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из российских сотрудников правоохранительных органов.