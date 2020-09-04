Образцы анализов Емельяна Гебрева, отравленного нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, куда они были отправлены

Свободна Европа / youtube.com VERIFIN - одна из пяти лабораторий в Европе, аккредитованных ОЗХО на работу с биоматериалами

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Образцы анализов Емельяна Гебрева, отравленного нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, куда они были отправлены.

Первые исследования в этой лаборатории показали, что покушение на Гебрева было совершено с применением боевого отравляющего вещества, подпадающего под запрет химического оружия. После отравления Скрипалей стало ясно, что этим веществом может быть "Новичок", и чтобы доказать это, нужно провести новые тесты с этими образцами. Но лаборатория VERIFIN, обязанная хранить образцы, не смогла ни вернуть их, ни объяснить, куда они исчезли. Об этом говорится в совместном исследовании The Insider и Bellingcat.

VERIFIN - одна из пяти лабораторий в Европе, аккредитованных ОЗХО на работу с биоматериалами. Именно туда были отправлены образцы анализов болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, ставшего жертвой отравления 28 апреля 2015 года. В прошлом году The Insider и Bellingcat удалось установить фальшивые и настоящие имена восьми сотрудников ГРУ, прибывших в Болгарию для отравления предпринимателя, но поначалу даже сам Гебрев не понимал, кто стоит за отравлением. По данным VERIFIN, предприниматель был отравлен боевыми отравляющими веществами, запрещенными ОЗХО и подлежащими уничтожению.

В 2018 году, после дела Скрипалей, стало понятно, что исполнителями и заказчиками обоих преступлений могут быть одни и те же люди. Чтобы установить тождественность обоих образцов яда, болгарские власти и сам Гебрев обратились к VERIFIN с просьбой предоставить образцы для анализа, однако там заявили, что образцов у них нет. Гебрев направил письмо в адрес финской лаборатории и прокуратуры, в котором выражал обеспокоенность тем, что важные доказательства по этому делу могут быть уничтожены в связи с истечением сроков их хранения. "Я хотел бы официально запросить вашу помощь в прояснении ситуации с указанными образцами, чтобы не подвергать сомнению их целостность, а также существование и целостность аналитического материала до завершения расследования", - отметил Гебрев.

В ответ бизнесмену пришла откровенная отписка, в которой отмечалось, что подобный запрос должен быть сделан исключительно со стороны болгарских правоохранительных органов. Несмотря на ответ, в котором Гебрев подтверждал готовность к содействию в расследовании и отмечал, что образцы его анализов "могли быть или могут стать предметом преступления, совершенного на территории Финляндии", 25 августа болгарские власти были вынуждены приостановить расследование, чтобы не закрывать дело в связи с истечением сроков следствия.

Между тем следствию удалось установить некоторые конкретные детали отравления. Следственные органы пришли к выводу, что фосфорорганическое вещество нервно-паралитического действия (возможно, "Новичок") было нанесено на дверные ручки автомобилей пострадавших, когда они были припаркованы на подземной парковке у офиса компании Гебрева по торговле оружием. Анализ видеозаписи с камер видеонаблюдения подтверждает выводы следователя.

28 апреля 2015 года, когда Емельян Гебрев был отравлен в первый раз, он припарковал свой автомобиль Nissan GTR в 11:07 и поднялся в офис. В течение следующих двух часов свои автомобили в том же гаражеприпарковывают директор по производству Emco Валентин Тахчиев и личный водитель Гебрева Олег Лазаров.

В 13:58 камеры наблюдения фиксируют присутствие на парковке человека в войлочной рубашке и черных перчатках, который что-то держит в руке: по мнению следствия этим человеком был один из участников отравления в Солсбери Денис Сергеев. Сначала он подходит к Toyota Land Cruiser Валентина Тахчиева и задерживается рядом с ним на несколько секунд. Затем он поворачивает к Nissan GTR Гебрева, который припаркован рядом с Toyota, и тоже задерживается там на несколько секунд. Какое-то время спустя личный водитель забирает Емельяна Гебрева на деловую встречу, во время которой Гебрев чувствует симптомы отравления и теряет сознание. В почти аналогичных обстоятельствах жертвами отравления становятся сын Емельяна Гебрева Христо и директор по производству Emco Валентин Тахчиев.