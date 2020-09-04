Генсек НАТО Йенс Столтенберг

NATO Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Гаага, Нидерланды

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НАТО настаивает на том, что Россия должна раскрыть все детали программы производства отравляющих веществ группы "Новичок" Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам внепланового заседания Североатлантического совета на уровне послов, посвященного ситуации вокруг отравления Алексея Навального. Россия не признает выводов западных экспертов о том, что на оппозиционера было совершено покушение с использованием сверхсекретного химического оружия.

"Российское правительство должно полностью сотрудничать с ОЗХО и с независимым международным расследованием. Ответственные за эту атаку должны быть привлечены к ответственности. Мы также призываем Россию к полному раскрытию программы "Новичок" ОЗХО", - сказал Столтенберг. Его слова приводит ТАСС.

Сомнений в том, что в отношении лидера оппозиции было совершено покушение, быть не может, подчеркивает Столтенберг. "Германия проинформировала союзников о результатах исследований специальной лабораторией. Они доказывают, что, без сомнений, господин Навальный был отравлен с использованием нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - заявил он.

Генсек отметил, что страны НАТО обсуждают возможные меры за отравление политика, но пока нельзя сказать, какими они будут. "Союзники (страны НАТО - Прим. ТАСС) будут консультироваться в ответ на отравление Навального. Пока преждевременно говорить, какой может стать международная реакция", - сказал глава военного альянса.

НАТО рассматривает инцидент с Навальным как очередное покушение на фундаментальные права и принципы, на которых основан альянс и цивилизованный мир. "Мы видим, что на лидеров оппозиции, критиков российского режима совершают покушения, а их жизни угрожает опасность. Некоторые даже были убиты. Это не просто нападение на одного человека, это покушение на основные демократические права. Это является серьезным нарушением международного права, требующим реакции международного сообщества", - сказал Столтенберг, которого цитирует "Дождь".

Генсек отметил, что все страны - члены Североатлантического альянса согласились с тем, что Россия должна ответить на серьезные вопросы, касающиеся причин госпитализации Навального в крайне тяжелом состоянии.

Столтенберг подчеркнул, что инцидент с Навальным "является отравлением". Генсек потребовал от Москвы "проведения международного расследования инцидента с Навальным во взаимодействии с Организацией по запрещению химического оружия".

Российским СМИ, постоянно аккредитованным при НАТО, пресс-служба альянса не позволила задавать вопросы на этом мероприятии, отмечает ТАСС.

В МИД РФ не раз подчеркивали, что разработок под условным названием "Новичок" в России не велось. Как заявил в марте 2018 года постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин, в РФ реализация программ, связанных с новыми типами нервно-паралитических веществ, была прекращена в 1992 году. При этом в середине 1990-х годов ряд сотрудников Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии уехали на Запад, где продолжили эти исследования. По словам Шульгина, положительные результаты по созданию веществ, классифицированных под общим названием "Новичок", были достигнуты в Великобритании, Чехии, Швеции и США, "они подтверждены и отражены более чем в 200 открытых источниках стран НАТО".

Из официальных заявлений также следует, что последние запасы химического оружия в России были уничтожены в 2017 году в соответствии с международными соглашениями. Однако события последних лет подрывают всякую веру в правдивость таких заявлений.

О нервно-паралитических веществах семейства "Новичок" впервые стало известно широкой общественности после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери 4 марта 2018 года.

Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества А-234 (группа "Новичок"). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В июне 2020 года четыре вида опасных химикатов семейства "Новичок" были официально включены в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Однако даже это не предотвратило очередной инцидент с использованием "Новичка".

В августе основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный отправился в Сибирь, где снимал очередное расследование про коррупционеров из партии власти "Единая Россия". 20 августа после вылета на самолете из Томска в Москву он внезапно почувствовал себя плохо и вскоре впал в кому. Лайнер совершил вынужденную посадку в Омске, а спустя два дня на фоне мощного общественного и международного резонанса российские власти все-таки разрешили перевезти пострадавшего в берлинскую клинику Charite для более качественного лечения.

Врачи немецкой клиники сообщили, что нашли в организме следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервно-паралитических ядов (в том числе вещества семейства "Новичок"). 2 сентября в правительстве Германии заявили, что токсикологи бундесвера пришли к выводу об отравлении Навального веществом из группы "Новичок".