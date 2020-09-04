Американская администрация располагают информацией о том, что нормализовать отношения с Израилем вслед за ОАЭ готовы и другие арабские страны, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп

The White House / YouTube Переговоры в Абу-Даби, 31 августа 2020 года

GPO / Facebook

Американская администрация располагают информацией о том, что нормализовать отношения с Израилем вслед за ОАЭ готовы и другие арабские страны, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

"Другие страны на Ближнем Востоке активно контактируют с нами и спрашивают: когда наш выход, когда мы подписываем?" - сказал американский лидер, выступая перед журналистами в Белом доме на церемонии заключения президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косова Авдулахом Хоти договоренности о нормализации экономического сотрудничества.

"Думаю, на Ближнем Востоке будет великий мир. И никто не мог произнести таких слов на протяжении долгого времени", - добавил Трамп.

Он сообщил 13 августа о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений.

Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования ближневосточного конфликта. Как ожидается, подписание соглашения между ОАЭ и Израилем пройдет в Белом доме 18 сентября.