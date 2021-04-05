ВСЕ ФОТО Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил обеспокоенность "российской военной активностью" вокруг Украины

DepositPhotos / Ale_Mi Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, это не представляет угрозы для других государств

Министерство обороны Российской Федерации По словам Пескова, РФ предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей

Пресс-служба президента России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил обеспокоенность "российской военной активностью" вокруг Украины. Об этом он написал в Twitter.

"Беседовал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. С серьезной озабоченностью слежу за российской военной активностью вокруг Украины", - отметил Боррель, добавив, что будет обсуждать этот вопрос на совещании министров иностранных дел Евросоюза.

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В последних числах марта стало известно, что Россия дополнительно перебросила к восточной границе Украины около четырех тысяч военных. При этом в Кремле выражают беспокойство тем, что Киев "может пойти на провокационные действия", которые способны привести к "возобновлению гражданской войны на Украине".

В Госдепе США заявили, что Россия распространяет дезинформацию относительно ее действий на востоке Украины, призвав Россию воздерживаться от агрессивных действий и "не запугивать" Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, это не представляет угрозы для других государств. Так он ответил на вопрос украинского журналиста, с чем связана переброска российских войск к украинским границам.

По словам Пескова, РФ предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей. "Вы знаете, что по периметру рубежей РФ наблюдается повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и т.д., и т.п. Это все обязывает быть начеку", - подчеркнул Песков.

26 марта недалеко от населенного пункта Шумы Донецкой области в результате минометного обстрела со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов погибли четверо украинских военнослужащих, еще двое получили ранения. Украинские власти и власти ДНР обвинили друг друга в эскалации конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский направил на место инцидента главу Генштаба, а сам заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция).

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов назвал позицию Киева циничной. "Киевские политики делают вид, что стараются сберечь жизни украинских солдат. Однако на очевидное убийство украинским снайпером 71-летнего жителя Донбасса - гражданина Украины какой-либо реакции не последовало. Такая позиция Киева является циничной и абсолютно безответственной", - заявил Грызлов.

По его словам, украинские военные "продолжают размещать боевую технику в жилых кварталах". "Боевые действия под прикрытием мирного населения, по сути, являются военными преступлениями, и украинская власть, командование Вооруженных сил Украины пытаются втянуть как можно больше своих солдат в совершение этих преступлений", - добавил он.