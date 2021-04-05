В Турции началось расследование в отношении сотни адмиралов, выступивших против отказа от конвенции Монтре

Koraysa / DepositPhotos Ранее Эрдоган заявил, что конвенция Монтре о режиме прохода судов через пролив Босфор не будет распространяться на проектируемый канал "Стамбул"

Mikhail Palinchak / wikimedia.org

Генеральная прокуратура Анкары инициировала расследование в отношении 104 турецких отставных адмиралов, выразивших в открытом письме обеспокоенность в связи с дискуссией о возможности выхода Турции из конвенции Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.

Как сообщает телеканал NTV, власти Турции задержали 10 бывших военных, чтобы предотвратить уничтожение улик и определить других подозреваемых, задействованных в инциденте. Еще четверых подозреваемых не стали задерживать, приняв во внимание их преклонный возраст, им предписано в трехдневный срок явиться в полицию.

Подписавшиеся под письмом адмиралы заявили, что они "с беспокойством следят за обсуждением темы создания канала "Стамбул" и конвенции Монтре в контексте юрисдикции отмены международных договоров". "Конвенция Монтре - основной документ безопасности причерноморских стран и конвенция, которая делает Черное море морем мира.

Эта конвенция дает право Турции не вступать без ее желания в войну на стороне одной из воюющих сторон, это позволило ей сохранить нейтралитет во Второй мировой войне", - уверены отставные военные. Они также считают, что необходимо сохранить действующую конституцию Турции на фоне инициативы президента Турции Тайипа Эрдогана о разработке новой конституции. Это письмо уже подверг критике глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Генпрокуратура намерена установить, кто подготовил заявление и кто связан с этим письмом. Само письмо 104 адмиралов в отставке посчитали попыткой вмешаться в работу демократически избранного правительства. В числе задержанных оказался один из основателей новой турецкой морской доктрины "Голубая родина" Джем Гюрдениз. Согласно этой доктрине, у Турции есть права на существенные морские территории, включая акватории некоторых греческих островов.

Замглавы основной оппозиционной турецкой Народно-республиканской партии (НРП) Энгин Озкоч и лидер партии "Отечество" Мухаррем Индже выступили с осуждением задержания. "Тема Монтре - это тема адмиралов, моряков. Если не они будут делать заявления по этой теме, то кто же? Имам мечети Айя-София? Те, кто говорят о свободе слова, задерживают адмиралов, обвиняя их в попытке переворота за то, что они высказывают свою тревогу за интересы нашей страны", - написал в Twitter Индже, который был основным соперником Эрдогана на президентских выборах в Турции в 2018 году.

C осуждением обращения отставных адмиралов ранее выступили спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, вице-президент Фуат Октай, глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и несколько турецких министров.

Минобороны Турции в письменном заявлении отметило, что авторы обращения "ослеплены завистью и не хотят видеть успехи ВС страны", а само оно "направлено на нанесение урона армии и демократии". Прокуратура Анкары сообщила, что начала проверку по факту публикации письма отставных адмиралов.

Ранее Эрдоган заявил, что конвенция Монтре о режиме прохода судов через пролив Босфор не будет распространяться на проектируемый канал "Стамбул". В то же время, по словам главы МИД республики Мевлюта Чавушоглу, проект канала не направлен на отказ Турции от конвенции Монтре. Как заявил РИА "Новости" посол РФ в Турции Алексей Ерхов, наличие или отсутствие дополнительной водной артерии в виде канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морями не изменит международно-правовой режим конвенции.

Проект строительства нового канала в 100 км к западу от Стамбула был впервые анонсирован Эрдоганом перед выборами в 2011 году. Предполагается, что канал сможет пропускать около 160 судов в день, включая танкеры с чистой грузоподъемностью до 300 тыс. тонн. На сегодняшний день через пролив Босфор проходит 53 тыс. судов в год.

Турция планировала приступить к строительству нового канала протяженностью 51 км еще в 2018 году. Приблизительная стоимость проекта - $10 млрд. Завершить работы планировалось в 2023 году, когда будет отмечаться 100-летний юбилей со дня основания Турецкой Республики.

В декабре 2019 года Эрдоган выступил с мнением, что морское сообщение через проектируемый к западу от Босфора Стамбульский канал не будет подпадать под действие конвенции Монтре, регулирующей проход военных кораблей через турецкие проливы. Турецкая оппозиция, в том числе мэр Стамбула Экрем Имамоглу, выступает против этой инициативы.

Конвенция Монтре, восстановившая суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, была принята летом 1936 года на конференции о режиме черноморских проливов. Конвенция сохраняет свободу прохода через проливы только за торговыми судами. При этом режим прохода различен для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств. Так, при условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.