Полиция Дубая (ОАЭ) задержала 40 человек за съемку видеоролика с обнаженными девушками на балконе небоскреба в курортном районе Дубай Марина. Среди задержанных, по предварительным данным, 8 россиянок, сообщили РИА "Новости" в генконсульстве России.

"Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная - за участие в развратных действиях", - рассказал собеседник агентства. Девушкам грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в 5 тысяч дирхамов (около 105 тысяч рублей) на каждую. Организатору съемок грозит до полутора лет лишения свободы и штраф в 50 тысяч дирхамов (более 1 миллиона рублей).

Представитель генконсульства не исключил, что власти могут помиловать моделей в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан. По данным ТАСС, российская дипмиссия направила официальный запрос в полицию Дубая с просьбой предоставить точные данные о задержанных россиянках. У некоторых девушек не было при себе документов.

По предварительным данным, помимо россиянок, в группе моделей были девушки из Молдавии, Белоруссии и Украины. "Мы находимся в контакте с правоохранительными органами и рассчитываем уточнить информацию в течение дня", - сообщили агентству в генконсульстве.

По информации британских СМИ, ролик с участием обнаженных моделей снимался для израильского сайта, который является версией неназванного американского ресурса "для взрослых".

В заявлении полиции Дубая, которое цитирует Daily Mail, говорится, что "такое неприемлемое поведение не отражает ценностей и этики эмиратского общества". В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, материалы переданы в прокуратуру.