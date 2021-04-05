Бывший наследный принц Иордании Хамза ибн Хусейн не намерен повиноваться армейскому командованию, приказавшему ему не общаться с внешним миром и не покидать дворец, передает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Al-Jazeera.

"Я не хочу предпринимать шаги и обострять ситуацию, но конечно, при этом я не собираюсь повиноваться, когда мне говорят "ты не можешь выйти на улицу, ты не можешь писать в Twitter, ты не можешь общаться с людьми, тебе разрешено видеть только твою семью", - сказал принц в аудиосообщении, опубликованном в Twitter.

Он также подчеркнул, что готов пойти на эскалацию конфликта с правительством. Аудизапись принца Хамзы распространила иорданская оппозиция.

Накануне принц сообщил, что ему не вменяется критика властей, однако вынесено "предупреждение". При этом ему отключили все средства связи, а видео он передал по спутниковому интернету, последнему доступному каналу связи.

Вице-премьер министр Иордании Айман Сафади обвинил принца в "злонамеренном сговоре" с иностранными силами с целью дестабилизировать ситуацию в стране. Еще днем ранее иорданские военные сообщили, что предупредили Хамзу ибн Хусейна насчет действий, угрожающих "безопасности и стабильности" королевства.

Власти страны заявили, что ими предотвращен госпереворот. Арестованы член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид (бывший спецпосланник короля в Саудовской Аравии) и экс-министр финансов Бассам Авадалла (бывший советник короля), а также несколько высокопоставленных офицеров. Всего стало известно об аресте более 20 человек. Окружение принца Хамзы, как заявили в Аммане, было связано с иностранной оппозицией, с которой оно "координировало информационные вбросы и провокации".

Король Абдалла II правит Иорданией с 1999 года, до занятия престола он руководил спецназом армии королевства. Его сводный брат 40-летний Хамза ибн Хусейн был наследным принцем Иордании, но его лишили этого титула в 2004 году в пользу родного сына сына короля, Хусейна, которому сейчас 26 лет.

Почему власти решили предпринять меры против Хамзы ибн Хусейна именно сейчас, остается неясным, отмечают СМИ. По некоторым сообщениям, принц в последнее время неоднократно посещал племенные собрания, где критиковали короля.