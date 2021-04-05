Паломники в Мекке

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В саудовском министерстве по делам хаджа заявили в понедельник, что власти страны предоставят разрешение на посещение святых мест в период праздника Рамадан паломникам, привитым от COVID-19, сообщает телеканал Al Arabiya.

Министерство уточнило, что желающие получить разрешение должны быть привиты двумя дозами вакцины от коронавируса. Разрешение будут выдавать на основании статуса "вакцинирован" в специальном приложении. Отмечается, что такое условие касается и тех, кто прошел вакцинацию после выздоровления от COVID-19.

Желающие подать заявку на совершение Умры - малого паломничества в Мекку, регулярных молитв или посещение священных мест должны зарегистрироваться в специальных приложениях Umrah и Tawakkalna, зарезервировав доступные временные интервалы.

В министерстве отметили, что в течение Рамадана увеличат возможности приема паломников в главной для исламского мира Запретной мечети Мекки. При этом там будут действовать меры по сдерживанию распространения коронавируса, передает "Интерфакс".

В этом году начало Рамадана приходится на 13 апреля.