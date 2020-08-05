Самолет МЧС России со спасателями и гуманитарной помощью на борту приземлился в среду вечером в аэропорту Бейрута. "На борту самолета порядка 50 спасателей и медиков, а также передвижной мобильный госпиталь МЧС России", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Всего в Ливан отправляются четыре самолета, в том числе со специалистами Роспотребнадзора, лабораторией по выявлению новой коронавирусной инфекции. Все специалисты будут укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты, с учетом эпидемиологической обстановки по COVID-19.

Серия взрывов произошла в портовой зоне ливанской столицы 4 августа. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Отголоски взрывов ощущались даже на Кипре. 300 тысяч жителей остались без крова. 135 человек погибли, сообщил в среду министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан. Около пяти тысяч человек получили ранения. Десятки горожан пропали без вести, передает РИА "Новости".

Больницы столицы переполнены пострадавшими. Не хватает оборудования, медикаментов, жителей призывают сдавать донорскую кровь. Некоторые госпитали испытывают проблемы из-за периодических проблем с электричеством и запрашивают электрогенераторы.

На месте взрыва в разрушенном порту, несмотря на усилия пожарных, периодически фиксируются новые очаги возгорания. В стране объявлен траур, Бейрут признан районом бедствия, на две недели в городе введен режим чрезвычайного положения.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад с корабля российского судовладельца.

ООН готова оказать финансовую помощь

Организация Объединенных Наций работает над оказанием срочной медицинской помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте, а также над оценкой общего ущерба. Об этом заявил в среду на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"ООН работает вместе с властями Ливана, чтобы оказывать всю необходимую помощь, особенно это касается срочной медицинской помощи, - сказал он. - ВОЗ сотрудничает с министерством здравоохранения страны для оценки вместимости больниц в Бейруте и необходимости дополнительной помощи, в частности, с учетом пандемии коронавируса".

Хак не исключил, что Ливану потребуется дополнительная финансовая поддержка. "ООН рассматривает все варианты, чтобы выделить дополнительное финансирование, - отметил он. - Организация работает вместе с неправительственными организациями и правительством Ливана для координации помощи".

Сейчас ведется оценка необходимой продовольственной помощи, а также обустройства временного жилья, сказал представитель генсека.

Около 100 сотрудников ООН пострадали в результате взрыва в Бейруте, погибли двое членов их семей, добавил Хак. "Из-за взрыва одно из судов миссии ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) было повреждено, в результате некоторые миротворцы серьезно пострадали. Они были доставлены в больницу", - пояснил он.

ВОЗ отправила в Ливан медицинские средства

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила в Ливан со складов в Дубае средства для лечения травм и хирургические материалы для помощи пострадавшим в результате взрыва в Бейруте. Об этом сообщил в среду на брифинге в Женеве директор программы этой организации по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Наши группы находятся на месте. Группа из нашего офиса в стране находится на месте. У нас там эксперты по логистике и другие специалисты", - отметил директор. Он поблагодарил авиакомпанию Объединенных Арабских Эмиратов за бесплатную транспортировку медицинских материалов в Ливан.

По словам Райана, группа специалистов ВОЗ по оказанию чрезвычайной помощи также готовы немедленно отправиться в Бейрут и могут быть размещены в стране, если поступит просьба со стороны Ливана. ВОЗ работает в тесном контакте с Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, передает ТАСС.

Райан назвал произошедшее в Бейруте "шокирующим событием", подчеркнув, что многие больницы переполнены ранеными. "Это очень печальный день. Мы солидарны с жителями Ливана, и мы - ВОЗ и система ООН - сделаем все возможное для оказания им поддержки", - резюмировал директор программы организации.

Катар открыл воздушный мост в Бейрут

Катар открыл воздушный мост для помощи Ливану после разрушительного взрыва в Бейруте и намерен в течение дня направить еще три самолета с гуманитарными грузами. Об этом сообщил в среду телеканал Al Jazeera.

"Сегодня в Ливан прибудут еще три самолета в рамках воздушного моста, по которому будет оказываться медицинская помощь жертвам взрыва в бейрутском порту", - указано в сообщении телеканала.

Ранее днем в ливанскую столицу прибыл первый военно-транспортный самолет катарских ВВС, который доставил два полевых госпиталя. Они должны быть развернуты в ближайшее время в двух районах Бейрута.

Великобритания выделяет Ливану 6,55 млн долларов

Великобритания предоставит первоначальный пакет помощи Ливану в размере 5 млн фунтов стерлингов (6,55 млн долларов). Об этом заявил в среду глава МИД Великобритании Доминик Рааб, отвечая на вопросы по итогам телефонного разговора с премьер-министром Ливана Хасаном Диабом.

"Мы предоставим немедленное содействие и пакет помощи, который будет включать в себя проведение поисково-спасательной операции, гуманитарное содействие на сумму до 5 млн фунтов стерлингов, а также экспертно-медицинскую помощь", - сказал министр.

Доминик Рааб добавил, что "в регионе находится гидрографическое судно ВМФ Великобритании", экипаж которого может быть использован для проведения оценки ущерба в порту.

Министр также сказал, что не может на данный момент назвать точное число британцев, которые пострадали в результате взрыва.