Сильный взрыв прогремел вечером во вторник в районе порта Бейрута

Beirut City / Facebook Взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма

Beirut City / Facebook

Взрыв в порту Бейрута произошел из-за детонации 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году с корабля Rhosus, сообщает ливанский телеканал LBCI по итогам заседания Высшего совета по обороне Ливана.

По словам управляющего порта, доступа на склад никто не имел, но недавняя инспекция обнаружила, что внутрь склада можно попасть через дыру в стене, а замок на двери требует замены. Взрыв произошел во время сварочных работ при ремонте двери: от искр загорелись некие петарды, также хранившиеся на складе, а следом сдетонировали 2750 тонн селитры.

"Медиазона" обратила внимание, что Rhosus, работавший под молдавским флагом, принадлежал проживающему на Кипре уроженцу Хабаровска Игорю Гречушкину. Судно, перевозившее 2750 тонн селитры из грузинского Батуми в Мозамбик, в сентябре 2013 года сделало незапланированную остановку в Бейруте из-за неполадок на борту.

Инспекция, обследовав Rhosus, запретила экипажу выводить судно из порта. Часть экипажа ливанские власти отпустили, но оставили четверых моряков, которым запретили сходить на землю до появления сменного экипажа. Владелец, по словам моряков, фактически бросил судно - юристы кредиторов получили три ордера на арест Rhosus, работавшего под молдавским флагом.

Как рассказала исполнительный директор одесского фонда помощи морякам "Ассоль" Наталья Кламм, первоначально на борту судна было восемь украинских моряков, пятеро из которых смогли вернуться домой, обратившись к украинскому консулу. Для поддержания жизнедеятельности судна на борту остались четверо членов экипажа: трое украинцев и один россиянин, которые вернулись из Ливана только через год. Из-за рисков, связанных с хранением аммиачной селитры на борту судна, руководство порта переместило груз в один из складов на берегу.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, в последний раз зафиксировавшего местоположение Rhosus в 2014 году, судно действительно находилось неподалеку от 12-го причала, где произошел взрыв.

На тематических форумах моряков неоднократно встречаются негативные отзывы о судовладельце Игоре Гречушкине и его компании Teto Shipping Ltd: моряки пишут про задержки по зарплате и плохом состоянии судна. Компания Teto Shipping Ltd была зарегистрирована на Маршалловых островах в 2012 году и прекратила свое существование в сентябре 2014 года. А в июле 2013 года Rhosus на 14 дней оказалось под арестом в Севилье.

Сильный взрыв прогремел вечером во вторник в районе порта Бейрута. Взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. Число погибших превысило 100 человек, более четырех тысяч человек получили ранения. При этом ливанские власти ожидают роста количества жертв из-за большого числа пропавших без вести, тела из-под завалов обрушившихся зданий продолжают извлекать до сих пор. В связи с трагедией в Ливане объявлен трехдневный траур.

Глава министерства здравоохранения Ливана Хамад Хасан охарактеризовал ситуацию в Бейруте после взрыва как "катастрофу в полном смысле этого слова", сообщает Sky News Arabia. Ущерб от взрыва усугубляется распространением коронавируса.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в 3-5 млрд долларов, и отметил, что жители города, оставшиеся без крова, могут исчисляться сотнями. Глава таможенной службы Ливана Бадри Дахер заявил телеканалу ОТВ, что власти планируют завершить расследование обстоятельств взрыва в течение пяти дней. Соответствующее указание дали президент республики Мишель Аун и премьер-министр Хасан Диаб.

Президент США Дональд Трамп, вопреки заявлениям ливанских властей, назвал случившееся в Бейруте "ужасной атакой". Он пояснил, что встречался с американскими генералами, и они, по его утверждению, считают произошедшее в Бейруте нападением, "основываясь на характере взрыва". Однако источники CNN в американском министерстве обороны заявили, что "не знают, о чем говорил президент". Один из них указал, что если бы у военных имелись свидетельства подобной атаки, власти США немедленно приняли бы решение о введении дополнительных мер защиты американских ВС и собственности в регионе, однако подобных указов пока не поступало.

Источники "Новой газеты" в ливанских силовых структурах и в "Хезболле" сообщили, что во взорвавшемся ангаре хранилось оборудование для сборки точных ракет высокой дальности. Компоненты этих ракет были доставлены из Ирана ливанской "Хезболле", которая по сути представляет интересы Ирана в стране и намеревалась использовать эти ракеты против Израиля. Источники добавили, что причиной взрыва послужил человеческий фактор.