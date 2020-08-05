Президент Армении Армен Саркисян подписал закон "Об аудиовизуальных медиа", ограничивающий вещание иностранных телеканалов в общественном мультиплексе, сообщила пресс-служба главы государства. Ограничения касаются также российских телеканалов.

Закон был принят парламентом 16 июля. Предусматривается, что зарубежные аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии через общественный мультиплекс только исключительно на основании межгосударственного договора, передает "Интерфакс". Кроме того, трансляции на иностранных языках должны будут сопровождаться дубляжом или субтитрами на армянском.

В администрации президента заявили, что закон соответствует Конституции. При этом отмечается, что для его полноценной реализации необходимо своевременное выполнение предусмотренных переходными положениями мероприятий: в частности, заключение соответствующих межправительственных соглашений, принятие подзаконных нормативных актов.

Глава отдела лицензирования Лианна Дохикян сообщила РИА "Новости", что иностранные телеканалы в данный момент имеют разрешения на вещание и будут действовать как минимум до 20 января 2021 года, когда истекает срок их лицензии. "Если до этого будут заключены межгосударственные договора, то они продолжат свою деятельность на основании этих договоров", - сказала Дохикян.

В Армении сейчас транслируются российские Первый канал, "РТР Планета", "Россия. Культура" и межгосударственный телеканал "Мир".

Глава Нацкомиссии по телевидению и радио страны Тигран Акопян неоднократно заявлял о необходимости исключения из национального цифрового мультиплекса иностранных телекомпаний по соображениям информационной безопасности. Он повторил свою позицию на пресс-конференции 29 января, обосновав ее тем, что у регулятора нет механизмов воздействия на иностранные телеканалы в случае нарушений. В интервью "Sputnik Армения" Акопян заявил, что представлял эту позицию и российской стороне, в том числе послу России, "и в посольстве с аргументами армянской стороны были согласны".

Ранее посольство России в Ереване распространило заявление, в котором отметило, что новый законопроект "Об аудиовизуальных медиа", принятый парламентом Армении в первом чтении, скажется на судьбе российских телеканалов. В диппредставительстве отметили, что принятие законопроекта приведет к достаточно серьезной трансформации целой отрасли медийного пространства. Как подчеркнули в посольстве, в первую очередь идет речь о российских телеканалах.

По мнению диппредставительства, из-за нововведения нужно будет договариваться о новых "правилах игры", которые, по его предположению, будет предлагать Ереван. В заявлении отмечалось, что российская сторона уже не раз обозначала готовность к соответствующему диалогу и ждет ответа армянских партнеров.

В СЖР обеспокоены ограничением вещания российских телеканалов

Ограничение вещания телеканалов РФ в Армении вызывает обеспокоенность. В Союзе журналистов России будут внимательно следить за ситуацией, заявил секретарь СЖР Тимур Шафир.

По его словам, "любые действия, направленные на любые ограничения в отношении работы и прав наших коллег-журналистов, не могут не вызывать обеспокоенности". "И соответственно закон, подписанный президентом Армении, относится к числу подобных событий", - подчеркнул Шафир.

Вызывает вопрос необходимость введения таких дополнительных мер, как межгосударственные соглашения, считает секретарь СЖР. Тимур Шафир отметил, что их будет достаточно проблематично заключить в оперативном режиме до января 2021 года.

"Также не очень понятно, почему в практическом плане не может продолжать действовать принцип простого дальнейшего лицензирования СМИ. Мы будем внимательно следить за ситуацией", - добавил он.