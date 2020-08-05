Премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва в порту Бейрута ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. Об этом говорится в сообщении канцелярии президента Ливана в Twitter

Стоп-кадр видео i24NEWS / YouTube Как сообщает ливанский телеканал OTV, пять месяцев назад служба национальной безопасности Ливана начала расследование в связи с нахождением в порту Бейрута большого количества аммиачной селитры (или нитрата аммония). В результате расследования было установлено, что вещества в ангаре крайне опасны

Стоп-кадр видео i24NEWS / YouTube

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва в порту Бейрута ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. Об этом говорится в сообщении канцелярии президента Ливана в Twitter.

"Я не успокоюсь, пока мы не найдем ответственного за то, что случилось, чтобы привлечь его к ответственности и наложить на него самые суровые меры наказания, потому что недопустимо, чтобы партия аммиачной селитры весом в 2750 тонн находилась на складе в течение 6 лет без принятия превентивных мер, что угрожает безопасности граждан", - заявил премьер. Он предложил сформировать комиссию для расследования происшествия, которая за 48 часов должна будет определить причину происшествия и выявить ответственных.

Как сообщает ливанский телеканал OTV, пять месяцев назад служба национальной безопасности Ливана начала расследование в связи с нахождением в порту Бейрута большого количества аммиачной селитры (или нитрата аммония). В результате расследования было установлено, что вещества в ангаре крайне опасны.

В связи с этим было направлено распоряжение о назначении ответственного лица со стороны государства и управления порта для принятия мер, предотвращающих какие-либо чрезвычайные ситуации, включая взрыв. Для этих веществ предлагалось создать особые условия хранения или же продать их. Согласно данным источника, взрывчатые вещества находились на борту корабля под флагом одной из африканских стран. Корабль был оставлен его хозяевами несколько лет назад в связи с большим долгом.

По информации ливанского канала LBCI, селитру конфисковали у российского бизнесмена и хранили в порту, где к ней не было свободного доступа. Фамилия предпринимателя не называется. "Конфискованная селитра хранилась на складе на 12-м причале порта Бейрута в ожидании дальнейшей утилизации с 2014 года", - передает телеканал.

Как пишет "Новая газета", нитрат аммония обладает высокой летучестью, его необходимо хранить в особых условиях, и в ангарах бейрутского порта, где температура летом может достигать 40 градусов, таких условий нет.

Источники газеты в ливанских силовых структурах и в "Хезболле" сообщили, что в ангаре N12 хранилось оборудование для сборки точных ракет высокой дальности. Компоненты этих ракет были доставлены из Ирана ливанской "Хезболле", которая по сути представляет интересы Ирана в стране и намеревалась использовать эти ракеты против Израиля. Источники добавили, что причиной взрыва послужил человеческий фактор.

Президент США Дональд Трамп, вопреки заявлениям ливанских властей, назвал случившееся в Бейруте "ужасной атакой", передает РИА "Новости". Он пояснил, что встречался с американскими генералами, и они, по его утверждению, считают произошедшее в Бейруте нападением, "основываясь на характере взрыва".

Трамп также заявил, что США готовы помочь Ливану, и "от лица Америки" выразил глубочайшие соболезнования народу страны в связи со взрывом. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в Вашингтоне пристально следят за ситуацией и "готовы помочь народу Ливана в то время, как он оправляется от этой ужасной трагедии".

Армия обороны Израиля также опубликовала в Twitter сообщение о намерении предложить Ливану гуманитарную и медицинскую помощь. "Пришло время для преодоления конфликта", - говорится в сообщении. Ранее во вторник МИД Израиля сообщил, что Израиль по указанию главы внешнеполитического ведомства Габи Ашкенази и министра обороны Бени Ганца предложил гуманитарную медицинскую помощь правительству Ливана. Государственное израильское радио Kan утверждает, что Израиль предложил Ливану медицинское оборудование и выразил готовность принять пострадавших на лечение.

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила в Twitter, что правительство ФРГ "потрясено" сообщениями и кадрами из Бейрута и намерено предложить свою помощь Ливану. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с ливанским коллегой Мишелем Ауном и заявил, что Турция готова оказать Ливану необходимую гуманитарную помощь, особенно в области здравоохранения. О направлении помощи в Ливан сообщил и президент Франции Эмманюэль Макрон. А эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани отдал распоряжение отправить в Бейрут партию полевых госпиталей.

"Сегодняшние фотографии и видео из Бейрута вызывают шок. Мои мысли и молитвы сейчас с теми, кто пострадал в результате этого ужасающего инцидента. Великобритания готова оказать любую помощь, которую может, в том числе британским гражданам, которые оказались затронуты произошедшим", - написал в Twitter премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Соболезнования президенту и народу Ливана выразил российский лидер Владимир Путин. "В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отметил российский лидер в телеграмме, которую цитируют на сайте Кремля.

В связи с трагедией в Ливане объявлен трехдневный траур.

Сильный взрыв прогремел вечером во вторник в районе порта Бейрута. Сообщается, что взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма.

Как сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав Ливана, число погибших возросло до 78 человек, более четырех тысяч человек получили ранения. При этом ливанские власти ожидают роста количества жертв из-за большого числа пропавших без вести, тела из-под завалов обрушившихся зданий продолжают извлекать до сих пор. В результате взрыва получили ранения 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей. Есть в числе пострадавших россияне, пока не сообщается.

Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал кабинету министров объявить в столице двухнедельное чрезвычайное положение, передает "Интерфакс".

"Военное ведомство выделит часть своего личного состава для выполнения специальных задач и поручит Следственному комитету разобраться в причинах этой катастрофы", - заявил совет местным СМИ. В заявлении совета говорится, что президент Ливана Мишель Аун принял решение выделить 100 млрд ливанских фунтов из бюджета на 2020 год в виде чрезвычайных ассигнований, а правительству рекомендовано объявить в Бейруте чрезвычайное положение. Аун поручил выделить кредиты для больниц и выплатить компенсации семьям погибших.