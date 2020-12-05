Во Франции произошли столкновения между полицейскими и участниками акции против полицейского насилия и спорного закона о "глобальной безопасности". Спустя полтора часа после начала марша в Париже манифестанты начали забрасывать стражей порядка дымовыми шашками, петардами, камнями и файерами, а также бить витрины, жечь автомобили и баррикады. Полиция ответила слезоточивым газом.

Прибывшим на место пожарным пришлось ждать более получаса, пока полиция выгонит хулиганов из зоны поджогов, передает ТАСС. Протестующие скандировали "Все ненавидят полицию". Ближе к вечеру демонстранты разгромили филиал Banque Populaire, разбросав по улицам вынесенные оттуда документы.

В Париже задержаны несколько десятков человек, глава МВД Франции Жеральд Дарманен отметил в Twitter агрессивные действия протестующих. По данным столичной полиции, в шествии участвуют до 500 погромщиков, передает BFMTV.

Акции протеста также проходят в Тулузе, Лионе, Страсбурге, Марселе, Бордо, Монпелье, Нанте, Лилле и других городах. В Нанте несколько полицейских пострадали в результате применения протестующими коктейлей Молотова, сообщает Ouest France.

Одновременно с митингами против закона о "глобальной безопасности" анонсировались профсоюзные манифестации под лозунгом "За социальные права и свободу". Организаторы объявляли о проведении акций протеста в 90 городах Франции.

24 ноября Нацсобрание Франции одобрило в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", статья 24 которого предусматривает наказание в виде года тюрьмы или штрафа 45 тысяч евро за распространение изображений лиц или других элементов идентификации сотрудников силовых структур при исполнении "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Журналисты считают это угрозой свободе слова и заявляют о "полицейской цензуре". Парламентское большинство уже пообещало переписать спорную статью.

?Quelques tensions durant plusieurs minutes alors que le cortège commence à partir. Les forces de l'ordre reçoivent de nombreux projectiles. #StopLoiSecuriteGlobale #France #LoiSecuriteGlobale #Paris pic.twitter.com/UkrhmVkh25— Charles Baudry (@CharlesBaudry) December 5, 2020