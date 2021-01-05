Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером в понедельник, 4 января, выступил со специальным обращением к нации, в котором объявил о введении с 6 января в Соединенном Королевстве нового локдауна из-за второй волны коронавируса.

Правительство страны приняло решение объявить карантин и закрыть школы на территории Англии в связи с быстрым ухудшением эпидемической ситуации и растущей угрозой переполнения больниц. Причиной создавшейся угрозы стало быстрое распространение нового генетического варианта коронавируса, ранее выявленного на территории королевства.

"Наши ученые подтвердили, что скорость передачи этого нового варианта от 50% до 70% выше, чем у предыдущего ", - сказал Джонсон, обратив внимание на резкий рост числа летальных исходов и случаев заражения. "Число смертей за последнюю неделю выросло на 20% и, к сожалению, будет лишь расти", - признал он. "Если сейчас не принять решительные меры, Национальная система здравоохранения может оказаться перегружена в течение 21 дня", - сообщил премьер, подчеркнув, что карантин продлится по меньшей мере до середины февраля.

Шотландия о национальном локдауне уже объявила, он начался с полуночи. Режим, соответствующий карантину, также действует в Северной Ирландии и Уэльсе. Каждая из административно-политических частей Соединенного Королевства имеет право самостоятельно определять действующие на ее территории санитарно-эпидемиологические меры, однако их сходство, по сути, делает этот третий карантин общенациональным.

Таким образом, правительство Великобритании прислушалось к экспертам Национальной службы здравоохранения (NHS) и главным врачам регионов Соединенного Королевства, рекомендовавшим повысить уровень угрозы от коронавируса с четвертого до максимального пятого уровня.

В понедельник количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило рекордные с начала пандемии 58 784, уже неделю ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев заражения. Во многих регионах Англии ситуация критическая: больницы почти переполнены, с этой недели, как ожидается, начнет принимать пациентов временная больница Найтингейл в конференц-центре Excel на востоке Лондона.

Новые меры правительства означают, что большинство английских школьников со вторника переходят на удаленное обучение. Как и во время предыдущих карантинов, которые действовали с марта по май и с ноября по декабрь 2020 года, покидать дом людям разрешено лишь в исключительных случаях. Такими премьер-министр назвал поход в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами, посещение врача, поездки на работу при отсутствии возможности работать из дома и одно в день занятие спортом на свежем воздухе неподалеку от дома, сообщает ТАСС. Еще с конца декабря на большей части территории королевства запрещена работа магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, ресторанов, пабов и кафе.

Премьер Джонсон сообщил, что объявленные меры обретут силу закона 6 января, когда парламентарии прервут свои новогодние каникулы, чтобы провести голосование по этому вопросу.

Глава правительства Великобритании заявил, что нынешняя ситуация отличается от первых двух общенациональных карантинов тем, что к середине февраля власти намерены ввести первую дозу вакцины от коронавируса четырем наиболее уязвимым группам населения - жителям и обслуживающему персоналу домов для престарелых, людям старше 70 лет, всем врачам и социальным работникам, находящимся на передовой борьбы с коронавирусом, и всем людям с чрезвычайно слабым здоровьем.

К настоящему моменту первую из двух доз препарата американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech получили более 1 млн человек. В понедельник была начата вакцинация жителей королевства препаратом, который был разработан британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Глава правительства увязал снятие ограничений с успехом вакцинации и рядом других факторов. "Если наше понимание вируса не изменится кардинальным образом, если развертывание программы вакцинации успешно продолжится, если количество смертей начнет снижаться, потому что вакцины подействуют, и, что особенно важно, если все будут соблюдать правила, тогда, я надеюсь, мы сможем постепенно отменять карантинные ограничения", - сказал Джонсон.

По данным британских СМИ, в настоящий момент новый штамм вируса быстро распространяется во всех частях страны. Седьмые сутки подряд в королевстве регистрируется больше 50 тыс. случаев заражения в день. За последнюю неделю их число выросло на 50% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. В общей сложности с начала пандемии в королевстве отмечено больше 2,7 млн подтвержденных случаев инфицирования.

Чуть больше, чем за неделю, почти наполовину - с 18 тыс. до 27 тыс. - увеличилось количество жителей Англии, находящихся в больницах с диагнозом COVID. В апреле 2020 года на пике первой волны эпидемии этот показатель не превышал 19 тыс. В больницах страны заканчиваются реанимационные койки и ощущается нехватка медицинских работников. Принимать пациентов готовятся развернутые еще весной полевые госпитали, однако их открытие не решит проблемы отсутствия необходимого в сложившейся ситуации количества врачей и медсестер.

Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Новый вариант вируса, по предварительным оценкам, на 70% заразнее обычного.